السعودية حساب المواطن طلبات الاعتراض على الدفعة 54 استحقاق مايو 2022

استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 54 من برنامج حساب المواطن بدءًا من يوم الأحد 15 مايو 2022م الموافق 14 شوال 1443هـ، وفق ما أعلنه موقع حساب المواطن الرسمي عبر تويتر لمكتملي الشروط ومستحقي الدعم بالمملكة، حيث يحق رفع طلب الاعتراض إلكترونيًا من خلال الخطوات التي أوضحها برنامج حساب المواطن عن الدفعة 54 والتي تم صرفها منذ فجر يوم الثلاثاء 9 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022 الماضي، والجدير بالذكر أنه وفق إحصاءات حساب المواطن أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج حتى الدورة ال 54 تقدر بحوالي 118 مليار ريال سعودي حتى الآن.

رابط تقديم طلبات الاعتراض على الدفعة 54 إلكترونيًا برنامج حساب الموطن السعودية 1443

ولمستحقي الدعم مستوفي شروط الأهلية ومكتملي الطلبات بإمكانهم تقديم الإعتراض عن مستحقات الدفعة 54 حساب المواطن بالخطوات التالية:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

كذلك القيام بكتابة رمز التحقق ورقم الهوية الوطنية واسم المستخدم.

يلي ذلك تعبئة كافة البيانات المطلوبة الشخصية، كذلك البيانات المطلوبة بخصوص الدفعة 50 حساب المواطن.

في النهاية القيم بكتابة طلب الاعتراض والضغط على أيقونة الإرسال ليتم إرسال طلبك.

أكثر من 1.4 مليون عملية تعامل معها برنامج حساب المواطن في الربع الأول من عام 2022م. pic.twitter.com/9LsMIH3zrM — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) أكثر من 1.4 مليون عملية تعامل معها برنامج حساب المواطن في الربع الأول من عام 2022م. pic.twitter.com/9LsMIH3zrM — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) April 5, 2022

خطوات تغيير رقم الجوال للحصول على دعم حساب المواطن 2022

وقد أوضج برنامج حساب المواطن في تغريدته خطوات تغيير رقم الجوال في البرنامج كالتالي:

أولًا القيام بالولوج لبوابة حساب المواطن الإلكترونية www.ca.gov.sa.

ومن ثم الدخول إلى صفحة بيانات المستفيد والنقر على أيقونة تغيير رقم الجوال.

كذلك قم بتعبئة البيانات المطلوبة لبرنامج رقم الجوال والتأكد من كتابتها صحيحًا.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة حفظ ليتم حفظ التغييرات المدخلة بالحساب والتحقق منها.

ثلاث مصادر مالية مستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري حساب المواطن 1443

في الختام استثنى برنامج حساب المواطن مصادر مالية من احتساب الدخل الشهري للمستفيد مستحق الدعم من البرنامج وهي :