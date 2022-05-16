نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 50 ألف بدون كفيل للسعودي والمقيم وبدون أى رسوم إدارية في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدون أى رسوم إدارية أو أجور وكالة يستطيع العميل الآن الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 50,000 ريال سعودي كحد أقصى كما يستطيع أيضاً العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 24 شهر ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتحدث عن التمويل الشخصي بقيمة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى.
تمويل 50 ألف ريال بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل
تقدم شركة اليسر للتمويل العديد من القروض التمويلية للأفراد المتنوعة ودون الحاجة إلى كفيل ومن بين تلك المنتجات تمويل السلع الاستهلاكية بقيمة مالية ربما تصل إلى 50,000 ريال سعودي كحد أقصى بدون كفيل للمواطن السعودي وأيضاً يحصل العميل المقيم على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10,000 ريال سعودي وأيضاً دون الحاجة إلى كفيل ويتمتع كذلك تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بالعديد من المميزات ومنها ما يلي
- يتميز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يتميز قرض السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن عند التقديم.
- يتميز أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه متاح بالتقسيط على 24 شهر.
- كما من أهم مزايا تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأن المتقدم لا يحتاج إلى أى أجور وكالة.
- كما متاح أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بدون أى رسوم إدارية.
شروط تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر للتمويل
العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين يتمكنوا من الحصول على تمويل يوفر لهم مبلغ تمويل ربما يصل إلى 50,000 ريال سعودي كحد أقصى وأيضاً دون الحاجة إلى وجود كفيل ولكن حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها وهي
- يشترط أن يكون سن المتقدم السعودي وكذلك المقيم لا يقل عن 22 عام كحد أدنى.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي كحد أدنى.
- كما يشترط كذلك أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.
طلب تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر
يمكن طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل من خلال الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر وأيضاً ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.
الأوراق اللازمة لطلب تمويل شركة اليسر بالسعودية
العملاء الراغبين في طلب تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر للتمويل عليهم تقديم مجموعة بسيطة من الأوراق اللازمة من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن بين تلك الأوراق ما يلي
- الهوية الوطنية للسعودي.
- كذلك الهوية للمتقدم المقيم.
- خطاب تعريف بالراتب.
- أيضاً تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.
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