القبول والتسجيل بحرس الحدود 1443 jobs.sa عبر أبشر توظيف الداخلية السعودية

القبول والتسجيل بحرس الحدود 1443 رجال فقط عبر الرابط الرسمي الإلكتروني بوابة أبشر توظيف jobs.sa الخاصة بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية أعلنت عنها المديرية العامة لحرس الحدود للذكور على رتب رقيب، ووكيل رقيب، ورتبة عريف، وجندي، وقد تم البدء باستقبال الطلبات من راغبي التقديم المنطبقة عليهم الشروط من يوم السبت الماضي 14 مايو 2022 الموافق 13 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحاً، مع العلم أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الخميس 19 مايو 2022 الموافق 18 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحاً وفق ما أعلنته الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

شروط القبول والتسجيل بحرس الحدود رجال 2022

في الختام لراغبي التقديم وظائف حرس الحدود رجال 1443 المعلن عنها على الأربع رتب السابق ذكرها لابد من توافر الشروط التالية:

أولًا يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ والإقامة مع استثناء من نشأ خارج المملكة أثناء أداء والده خدمة المملكة خارجها. كذلك شرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وتكون الأولوية لحملة الشهادات الأعلى. كما يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك كشرط أساسي من شروط القبول وألا يكون المتقدم حكم عليه بإدانة بأي قضية من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة. أيضًا لابد من توفر المؤهل العلمي الخاص بشغل الوظيفة ومطابقته من جهة الاختصاص. كذلك أن يكون وزن المتقدم مع طوله متناسبين وفق اللائحة الطبية. كما يشترط ألا يكون متزوج بغير سعودي. أيضًا أن يكون هويته الوطنية سارية الصلاحية وغير منتهية أثناء التقديم. كذك يجب ألا يكون موظف بأي جهة حكومية وألا يكون قد سبق له التعيين بأي وظيفة تابعة للخدمة العسكرية بالمملكة. في النهاية يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات الخاصة بالقبول.

رابط أبشر توظيف jobs.sa وخطوات التقديم حرس الحدود رجال 2022

إضافة لما سبق للراغبين في التقديم إلكترونيًا في حرس الحدود 2022 بإمكانهم اتباع الخطوات التالية بالترتيب: