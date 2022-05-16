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تصريح موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd من وزارة الموارد البشرية للمستفيدين الحاليين والجدد أصبح البحث عنه بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية داخل الأراضي السعودية، حيث يهتم الكثير من الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل داخل النظام لمعرفة مواعيد صرف المرتبات، خاصة مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مما يجعل جميع المستفيدين في حاجة إلى هذا الراتب لشراء بعض المستلزمات، التي عادة ما يتم استهلاكها خلال أيام عيد الفطر، تعرفوا معنا خلال هذا المقال على موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، تابعونا.
تصريح موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd
بعد تزايد البحث عن الموعد المقرر فيه صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد، أقرت بعض المصادر المسئولة داخل وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية، أنه سيتم صرف رواتب المستحقين لهذا الضمان الاجتماعي المطور خلال وقت قريب، وعادة ما يتم صرف الراتب في بداية الشهر الميلادي وقد تم بالفعل صرف الدفعة السابقة بداية شهر أبريل الجاري، والذي جاء بالتزامن مع الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة القادمة قبل حلول الشهر الهجري الجديد.
كما أن الوزارة أوضحت في بيان لها أنه عادة ما يتم إيداع أموال الرواتب بداية الشهر الميلادي، وذلك بعد أن كثرت التساؤلات والاستفسارات حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى وجود العديد من الاستفسارات على الموقع الرسمي للوزارة، كما أضافت بعض المصادر المسؤولة مؤكدة أن الرواتب ستصرف عما قريب، وأنه يجب على المواطنين المستحقين الانتظار قليلا وسيحصل كل فرد على راتبه.
شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور
مع اقتراب موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور، قد يتساءل بعض الأشخاص الذين لم يقوموا بالتسجيل عن الشروط اللازمة لاستحقاق هذا الضمان، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
- امتلاكه للجنسية السعودية إلى جانب الإقامة الدائمة داخلها.
- يشترط ألا يكون الدخل الخاص به أكثر من 1100 ريال سعودي وذلك في حال كونه معيلا لأسرة.
- أما بالنسبة للأفراد المستقلين يشترط ألا يتجاوز راتبهم 550 ريال سعودي.
- يلزم عدم لأي عقارات أو ممتلكات ذات أصول مادية أو قيمة عالية.
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