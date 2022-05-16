نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هافال H9 منافس تويوتا برادو الشرس في سوق الدفع الرباعي بـ600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة توصف هافال H9 بأنها ملكة القيمة في سوق سيارات الدفع الرباعي. وعندما تلقي نظرة عملية عليها على أرض الواقع ، تجد أنه ليس من الصعب معرفة السبب. لقد تم تصميمها لتحمل مثلها مثل تويوتا لاند كروزر Toyota LandCruiser Prado. وكلما نظرت إليها عن كثب من الداخل والخارج ، ستجد المزيد من أوجه التشابه. وإن كانت تويوتا برادو هي النموذج المثالي في فئتها لسيارات الدفع الرباعي ذات السبعة مقاعد ذات الكفاءة على الطرق الوعرة . فإن هافال H9 تضع هذا الأمر نصب عينيها للتخلص من المنافس الشرس.

مقارنة هافال مع تويوتا برادو

تعتبر تويوتا برادو Toyota Land Cruiser Prado ، واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم والأكثر شهرة. التنافس مع سيارة بهده المواصفات يشبه مقارنة الفضة بالبلاتين. بمعرفة هذه الظروف ، جاءت هافال، بأمل كبير وإرادة قوية، مع سيارة هافال H9، المنافس المباشر لتويوتا برادو، بنصف السعر تقريبًا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هي منافس جدير بالثقة أم يجب أن تثق في تويوتا؟ والسؤال الأهم كيف يمكن للمنتج الصيني أن يقنع عشاق التقنية اليابانية؟ وكيف يمكن إقناع مقتني السيارات اليابانية بالتخلي عنها لتجربة منتج صيني؟.

نقاط الالتقاء بين H9 و Prado

تقدم هافال الكثير من المزايا التي تجعلك تظن أن سيارة هافال h9 متطابقة تقريبًا مع برادو. ولكن بلا شك فإن لكل من السيارتين بعض المزايا التي أرادت التفرد بها. كلاهما من سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم ذات سبعة مقاعد ، ونظام الدفع الرباعي ، وقفل دفرنس خلفي. لكن في الداخل ستجد أن الاختلافات شديدة. تحتوي كلتا السيارتين على أنظمة تحكم في المناخ ثلاثي المناطق. المقاعد مكسوة بالجلد بزخارفها المميزة في المقاعد الأمامية والخلفية الجلدية. كما أن المقاعد الأمامية بنفس القوة في كلتا السيارتين. وعجلة القيادة مكسوة بالجلد وحاملات الأكواب في أماكنها المعتادة.

نقاط الاختلاف بين هافال h9 وتويوتا برادو



على الرغم من أن هافال لديها مساحة أفضل للرأس من برادو، إلا أن المنضدة الخلفية في تويوتا برادو أجمل. لكن بشكل عام ، فإن مقصورة هافال أفضل من برادو حيث يرجع ذلك في الغالب إلى المقاعد الجلدية اللطيفة. يكاد يشعر بأنه ممتاز مقارنة مع برادو. هذا الأمر إضافة إلى تفاصيل أخرى متعلق بالمحرك وناقل السرعة. بالإضافة إلى فارق السعر الكبير بطبيعة الحال.

سعر هافال h9 في السعودية وعروض التقسيط

يصل متوسط سعر هافال h9 في السعودية إلى 100 ألف ريال موديل 2022 . هذا السعر غير شامل الضريبة المضافة . بعد الضريبة يصل سعر سيارة هافال h9 إلى 115 ألف ريال. هناك العديد من عروض تقسيط السيارات الجديدة. يمكن الحصول على سيارة هافال تقسيط بقسط يبدأ من 600 ريال شهريًا. يجب للتمتع بمزايا هذا العرض أن يكون القسط الشهري يمثل 40 % من الدخل. يجب أيضا سداد نصف الثمن دفعة مقدمة.