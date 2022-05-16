أنشئت مؤسسة تكافل الخيرية بالمملكة العربية السعودية بهدف تقديم الدعم المالي والنفسي والمعنوي للطلاب من الجنسين من أبناء المملكة ، وذلك لضمان استمرار قدرة هؤلاء الطلبة علي التحصيل العلمي والنجاح ، وبهذا يصل الطالب أو الطالبة إلي حدود الاعتماد علي الذات بمقومات تحصيله العلمي ، ومؤسسة تكافل حاصلة علي موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية منذ شهر 9 عام 1431 هجرياً ، وهي مؤسسة خيرية رسمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض بعض المعلومات عن تكافل كما نقدم لكم خطوات تسجيل الطلاب في دعم تكافل ، وأهم الداعمين والشركاء من الجهات المختلفة ، وآلية عمل تكافل في هذا النطاق من تقديم الدعم.

خطوات تسجيل الطلاب في دعم تكافل

وفق دليل المستخدم لبوابة الطلاب في موقع تكافل يتم تسجيل حساب جديد للطالب أو الطالبة باتباع الخطوات التالية :

تقوم بوضع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة مثل : رقم الهوية الوطنية. رقم هاتف الجوال لولي أمر الطالب. تضع رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة.

نضغط علي متابعة.

إذا اتممت إدخال كافة البيانات بشكل صحيح ، سيتم استقبال رسالة تحتوي على رمز التفعيل على رقم الجوال المسجل.

أما في حال لم يتم استقبال الرسالة ، عندها يجب عليكم التحقق من البيانات التالية : مراجعة جميع البيانات المدخلة مثل : رقم الهوية – رقم الجوال. خطوة أخري هي : التحقق من خلال المدرسة عن تسجيل الطالب ومطابقة رقم الجوال في نظام تكافل.



تقوم بوضع رمز التفعيل المستقبل بالرسالة بشكل صحيح في الخانة المخصصة.

سيتم نقلك لشاشة بيانات المستخدم لتكوين كلمة المرور ورقم الجوال الطالب أو ولي الأمر والبريد الإلكتروني.

بعد الانتهاء من تكوين كلمة المرور مرتين متطابقتين نضغط علي تسجيل ، وبذلك يتم انشاء الحساب بنجاح.

ستظهر شاشة تأكيد للتسجيل يوضح بها اسم المستخدم.

وفي حال وجهتكم مشكلة في التسجيل فيمكنكم التواصل مع خدمة العملاء علي الرقم الموحد : 920033951 .

وفي اطار دعم الطلاب تقدم وزارة التعليم السعودية نظام مسار التميز للابتعاث للخارج لحملة المؤهلات العليا.

آلية عمل تكافل دعم الطلاب بالمملكة

تحصل مؤسسة تكافل السعودية علي دعم سخي من خادم الحرمين الشريفين :