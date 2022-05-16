نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض كنف للأرامل والمطلقات الشروط وطريقة التقديم بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض كنف للأرامل والمطلقات ؛ يعتبر قرض كنف من القروض الهامة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وتم عمل قرض كنف حتى يستفيد منه النساء ذات الاحتياج الشديد من الأرامل والمطلقات وذلك لمساعدتهم على تحمل ظروف المعيشة ومواجهة أعباء الحياة من خلال مقالنا سوف نقوم بالتحدث عن كل ما يخص قرض كنف للأرامل والمطلقات.

قرض كنف للأرامل والمطلقات

لقد قام بنك التنمية الاجتماعية بعمل قرض كنف الذي يعتبر من أهم القروض التي يقدمها البنك لمساعدة النساء الأرامل والمطلقات الأشد حاجة وذلك لمواجهة أعباء الحياة المادية والمعنوية والمساهمة في التخفيف من تلك الأعباء الصعبة وتحقيق عيشه كريمه لكل امرأة سعودية سواء كانت مطلقة أو أرملة تحتاج إلى هذه الحياة.

شروط قرض كنف للأرامل والمطلقات

تم وضع بعض الشروط والأحكام من قبل بنك التنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية لا بد من توافرها في المرأة المطلقة أو الأرملة وذلك حتى تستطيع الحصول على قرض كنف وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب ألا يتعدى الدخل الشهري للحصول على قرض كنف عن 8000 ريال سعودي.

لا بد ألا يقل عمر المتقدمة عن خمسة وعشرين 25 عاماً وألا يزيد عن خمسة وخمسون 55 عاماً.

كما يجب على أن يكون عمر الكفيل المتقدم لا يزيد عن خمسة وخمسون 55 عاماً.

كيفية التقديم على قرض كنف للأرامل والمطلقات

يجب على المرأة الأرملة أو المطلقة التي ترغب في الحصول على قرض كنف أن تقوم بإتباع الخطوات التي قام بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضعها للحصول على قرض كنف وهذه الخطوات جاءت على النحو التالي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بِِ بنك التنمية الاجتماعية منتجا الأفراد قرض كنف.

ثم يتم الضغط على أيقونة منتجاتنا وبعدها مباشرة يتم الضغط على أيقونة منتجات الأفراد.

بعد ذلك يتم إختيار منتج التمويل الاجتماعي من ضمن المنتجات التي سوف تظهر.

الضغط على اختيار منتج تمويل كنف.

على المستخدم أن يقوم بالنقر على رابط التقديم الإلكتروني.

ثم تدوين كل من رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

على. المستخدم أن يقوم بالتأكد من صحة البيانات المسجلة.

في حالة إذا تم مطابقة البيانات يتم احضار معلومات المتقدم من الجهة المختصة.

بعد ذلك يتم ادخال باقي البيانات المطلوبة للتقديم على قرض كنف.

ثم يتم تحديد موعد من خلال النظام وذلك حتى يتم ارسال الأوراق والمستندات المطلوبة بواسطة البريد.

بعد ذلك يتم معالجة الطلب من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

ثم يتم تحويل مبلغ القرض إلى الحساب البنكي الذي يخص المتقدمة للحصول على قرض كنف.

وأخيراً يتم دفع أقساط القرض بواسطة نظام سداد أو من خلال الخصم من الراتب الخاص بالموظف الحكومي من خلال جهة عمله.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في قرض كنف

توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تستطيع المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التقديم على قرض كنف للمطلقات والنساء بالمملكة وهي كالآتي:

العنوان الوطني.

كما يجب أن يتم احضار الهوية الوطنية الخاصة بالمرأة المتقدمة.

احضار رقم حساب الآبيان.

رقم الجوال الذي تم تسجيله في أبشر.

كيفية التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية

لقد أتاح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض الطرق للتواصل مع عملاء البنك وذلك لتسهيل تواصل العملاء مع البنك ومن هذه الطرق الآتي:

من الممكن أن يتم التواصل مع البنك عن طريق رقم خدمة العملاء وهو 920008002.

أو عن طريق البريد الالكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

كما يمكن التواصل بواسطة رفع بلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك.

وأيضاً يتم التواصل مع البنك عن طريق الذهاب إلى أحد فروع البنك ويتم العمل فيها من بداية من يوم الأحد الي يوم الخميس ويتم العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساء.

كما أنه من الممكن التواصل بواسطة حساب خدمة العملاء على منصة تويتر[email protected]

وبذلك نكون قد تعرفنا على قرض كنف للأرامل والمطلقات وطريقة التقديم للحصول على قرض كنف وأيضاً الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها عند الرغبة في الحصول على قرض كنف للأرامل والمطلقات كما تعرفنا على بعض الطرق التى خصصها بنك التنمية الاجتماعية حتى يستطيع العملاء التواصل مع البنك بكل سهولة ويسر.