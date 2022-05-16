نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 والشروط المطلوبة والفئات المستحقة لجميع مواطني السعودية في المقال التالي
يكون الضمان الإجتماعي المطور من أهم الأنظمة التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بوضعه وذلك لمساعدة جميع الأسر السعودية على الحياة وتوفير لهم مرتب شهري يحصلون عليه بسبب تقديمهم في نظام الضمان الاجتماعي المطور لتحسين مستواهم المادي والعيش حياة كريمة ولسداد ديونهم ولشراء مستلزماتهم من المأكل والمشرب وشراء ما يحتاجونه من ملابس وذلك لكي يتم التسجيل في الضمان يجب التسجيل عن طريق الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسوف نوضح طريقة التسجيل في الضمان عن طريق رابط التسجيل من خلال هذا المقال.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي
لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التسجيل منذ شهر يناير لعام ٢٠٢٢ وحتى شهر مايو الجاري ومع قبول الأسر في التسجيل والحصول على أول معاش من الضمان أدى ذلك إلى تدفق كثير من الأسر إلى التسجيل في هذا الضمان وسوف نوضح طرق التسجيل عن طريق الرابط من خلال النقاط التالية..
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الضغط على الرابط الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يقوم المواطن بعد ذلك بإدخال كافة البيانات الخاصة به من اسم ورقم. هاتف والبريد الإلكتروني الخاص به.
- ترسل الوزارة رسالة تأكيد على الهاتف للمواطن للتحقق من صحة البيانات.
- يدخل المواطن بعد ذلك الرقم ويضغط على تسجيل ليتم التسجيل في ضمان بنجاح.
الشروط اللازمة للقبول في الضمان
عندما يتم التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور فهناك عدة شروط لازمة للقبول في هذا الضمان وسوف نوضح تلك الشروط من خلال النقاط التالية..
- يجب على المواطن لا يمتلك أي ممتلكاته باسمه.
أن يكون الراتب الشهري لدى المواطن محدود الدخل.
- يكون هذا الضمان للمواطنين من أصل سعودي.
يصرف الضمان للأرامل والمطلقات من أصل سعودي.
- يجب أن لا يعيش المتقدمين في أماكن الأيواء البعيدة.
- يجب للقبول في الضمان عدم العيش خارج السعودية ويسمح للعيش خارج السعودية لمدة شهر ونصف فقط في العام.
- يسمح للأيتام من أصل سعوديين للحصول على هذا الضمان.
- ويسمح للمطلقات والأرامل الغير سعوديات وتم زواجهم من رجل سعودي الحصول على هذا الضمان.
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