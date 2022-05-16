أسرع تمويل في 30 دقيقة بدون فوائد وبلا تحويل راتب تعرف على الشروط المطلوبة وطريقة التقديم

يرغب الأشخاص في الحصول على اسرع تمويل في 30 دقيقة بدون فوائد وبلا تحويل راتب ورابط التقديم، حيث ذلك العرض يكون متوفر في بنك الراجحي، والذي يعمل على مساعدة الشباب، وأي شخص في إقامة أي مشروع يرغب فيه، وذلك من أجل الحصول على الدخل الذي يريده.

أسرع تمويل في 30 دقيقة بدون فوائد وبلا تحويل راتب من بنك الراجحي

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة من أجل الحصول على تمويل الراجحي، حيث نقوم بتوضيح ذلك من خلال التالي:

لابد على الشخص أن يكون سعودي، ويحمل الجنسية السعودية من أجل الحصول على التمويل.

يكون الشخص في عمر حوالي من 21 إلى 60 سنة، في حالة كان الشخص أكبر من ذلك لا يتم منح التمويل له.

يجب أن يكون الشخص لا يمتلك أي قضايا عليه، أو ينتظر الحكم فيها، كما لابد أن يمتلك هوية وطنية تكون مفعلة، وذلك من أجل الحصول على كل ما يريده.

يقوم المواطن بتقديم كل المستندات التي تكون مطلوبة، والتي تتمثل في الهوية الوطنية مع عنوان بيته.

لابد أن يكون راتب الموظف حوالي 2000 ريال سعودي، في حالة كان أقل من ذلك لا يتم منحه التمويل.

كذلك يجب أن يكون دخل الشخص المتقاعد حوالي 1900 ريال، وذلك من أجل يناسب تسديد المبلغ.

يقوم الشخص بتسديد القسط على خمس سنوات، حيث يقوم بدفع مبلغ صغير، كل شهر البنك من أجل تسديد مبلغ التمويل.

كيفية التقديم على تمويل شخصي من بنك الراجحي

يرغب الناس في التعرف على كيفية الحصول على التمويل من بنك الراجحي، ونوضح ذلك من خلال التالي: