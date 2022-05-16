نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خريطة جدة الذكية للهدد SmartMap.Jeddah.gov.sa أمانة محافظة جدة خطوات التقديم للتعويض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح لكم خريطة جدة الذكية للهدد بعد التحديث لمعرفة الأحياء العشوائية التي عليها إزالة، حيث تعتمد الأمانه العامة بجدة استهداف كافة الأحياء العشوائية التي تم إشعار الأهالي للهدد، وذلك بهدف التخلص من كافة العشوائيات التي تتسبب في ظهور الأحياء بمنظر يضر البصر.

وتعمل الأمانة العامة من خلال نشر خريطة جدة الذكية للهدد تعرف الأهالي علي الأحياء المستهدفة، بحيث يتم إعادة الأحياء في المنطقة إلى أفضل شكل لها دون المساس بالمقابر والمنازل التي تم تسلميها لوزارة الثقافة بالمملكة، أليكم معالم خريطة جدة الذكية للهدد SmartMap.Jeddah.gov.sa.

خريطة جدة الذكية للهدد وإزالة العشوائيات 2022

أعلنت الأمانة العامة عن الخريطة الذكية الجديدة لهدم جدة عبر الموقع smartmap.jeddah.gov.sa، حيث اقترحت الأمانة مشاريع لهدم العشوائيات القائمة وتطبيقها على بعض مناطق جدة بهدف إعادة تطويرها. من الجدير بالذكر انه ستتم إعادة هيكلتها وتطويرها مع تلبية جميع متطلبات السكان وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم، ويتم تنفيذ كل هذه الإجراءات بالتعاون مع الجهات المسؤلة عن تطهير العشوائيات في جدة.

الأحياء التي تم إزالتها في منطقة جدة

تم التصريح من قبل الأمانة العامة عن الأحياء العشوائية بجدة وذلك بعد إعداد خطط مدروسة، وإطلاق خريطة جدة الذكية 2022 وتنم إعلان الأهالي بالأماكن قبل أن تتخذ الأمانة قرار الإزالة، ووضحت في بيان رسمي الأحياء التي سيتم أزالتها، وتطويرها وكانت علي النحو التالي:

حي الحذيفات، وحي المحاميد والفاو، وحي الكيلو 23، وحي الهوارنة، وحي كيلو 18 الجنوبي، وحي كيلو 18 الشمالي، وحي كيلو 16، وحي كيلو 15، وحي كيلو 14 الجنوبي، وحي كيلو 14 الشمالي، وحي الكيلو 11، وحي المتنزهات، وحي قويزة، وحي بريمان، وحي الحمدانية، وحي القوزين، وحي الخمرة القرنية، وحي الخمرة الثعالبة، وحي السرورية، وحي الهنداوية، وحي السبيل، وحي البلد، وحي الصحيفة، وحي العمارية، وحي البغدادية، وحي الروابي، وحي الكندرة، وحي الجامعة، وحي الفهد مدائن، وحي غليل، وحي القريات، وحي النزلة اليمانية، وحي الثغر، وحي الشرقية، وحي بترومين، وحي السلامة، وحي مشرف، وحي ثول، وحي ذهبان، وحي النزهة.

خطوات تقديم طلب تعويضات هدد جدة 2022



وفي هذا الصدد فقد أوضحت الأمانة العامة بجدة أن جميع المواطنين المتضررين من قرار تطوير عشوائيات جدة؛ سيتم تقديم التعويضات لهم، ووضعت رابط للتقديم بطلب التعويض علي النحو التالي:

الخطوة الأولى هي زيارة بوابة جدة الإلكترونية.

بعد ذلك سيتم فتح قائمة الخدمات الرئيسية والنقر على أيقونة طلب تعويض العشوائيات.

ثم إرفاق جميع المستندات المطلوبة وأهمها سندات الملكية القانونية.

ستكون الخطوة التالية هي مراجعة المستندات المقدمة من الجهات المختصة.

في النهاية سيتم تسليم المطالبة بالتعويض عن تهديدات جدة إلى الهيئة العقارية.

وقد وضحت حكومة المملكة العربية السعودية أن قرار إزالة العشوائيات؛ نبع لتطوير المدينة وإدخال كافة الخدمات بها للمحافظة علي حياة الأفراد، كما يتم تطوير العشوائيات لتتماشي مع رؤية المملكة لـ 2030.