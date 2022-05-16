نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 ريال للمواطن والمقيم وبدون كفيل وبلا رسوم إدارية في المقال التالي
متاح أسرع تمويل بقيمة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى للمواطن السعودي وأيضاً متاح التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 10,000 ريال سعودي للمقيم وأيضاً دون الحاجة إلى وجود كفيل فهى إحدى أهم المميزات التي يبحث عنها العملاء سواء المواطن السعودي وكذلك المقيم على أراضى المملكة العربية السعودية ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل.
20,000 ريال للمواطن والمقيم عبر شركة اليسر بالسعودية
هناك العديد من شركات القروض داخل أراضي المملكة العربية السعودية ومن بين تلك الشركات شركة اليسر للتمويل والتى صممت العديد من القروض التمويلية الميسرة للأفراد واحدى تلك القروض القرض الشخصي الأصغر ولكن هناك بعض المستندات المطلوبة من أجل الحصول على تلك التمويل والمستندات المطلوبة هي
- الهوية الوطنية للمواطن السعودي المتقدم.
- كذلك الهوية للمقيم.
- أيضاً تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.
- تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهري.
شروط التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر
المواطن السعودي وأيضاً المقيم يمكنهم طلب القرض الشخصي الأصغر من شركة اليسر للتمويل كما يمكن طلب التمويل من خلال الإنترنت ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر للتمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي
- لابد أن يكون كل من المواطن السعودي وكذلك المقيم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- كذلك لابد أن يكون المواطن والمقيم عمرهم لا يقل عن 22 عام عند التقديم.
- لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مميزات التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر
صممت شركة اليسر للتمويل القرض الشخصي الأصغر بمميزات تواكب احتياجات العملاء المختلفة ومن بين تلك المميزات ما يلي
- يمتاز التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- كذلك يمتاز التمويل الشخصي من اليسر بأنه متاح دون الحاجة إلى كفيل.
- يستطيع أيضاً العميل من سداد قيمة التمويل الشخصي الأصغر على أقساط ميسرة لمدة 3 سنوات.
- لا يحتاج أيضاً التمويل الشخصي الأصغر من اليسر إلى أجور وكالة عند التقديم.
- كما لا يحتاج أيضاً التمويل الشخصي الأصغر من اليسر إلى أى رسوم إدارية.
- يحصل المواطن السعودي على تمويل بقيمة 20,000 ريال.
- كما يحصل المتقدم الغير سعودي على مبلغ تمويلي 10,000 ريال بدون كفيل.
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