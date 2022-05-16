نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد التسجيل في حملة الراجحي للحج للعام 1443-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة هي أمل كل مسلم، ولأن مؤسسة الراجحي هي مؤسسة تهتم لشئون المسلمين والمواطنين السعوديين فقد أطلق أبناء عبدالعزيز صالح الراجحي حملة خيرية للتكفل بنفقات الحج عن مجموعة من المواطنين السعوديين من غير القادرين على الإيفاء بنفقات الفريضة.

ما هي حملة الراجحي للحج

حملة الراجحي هي حملة للحج ينظمها بناء عبدالعزيز صالح الراجحي بالمجان حتى يتمكن المواطنين السعوديين من غير القادرين من أداء فريضة الحج وذلك للرجال والنساء على حد السواء.

وتقوم الحملة بتوفير وسائل النقل للحجاج بجانب البرامج الغذائية في المخيمات، وأيضًا توفر للحجاج جميع المعلومات لإرشادهم أثناء أداء الفريضة.

متى تفتح حملة الراجحي الخيرية للحج لعام 1443

كان من المعتاد أن يبدأ راغبي الحج في تقديم الطلبات للانضمام لحملة الراجحي للحج من يوم 1 شعبان كل عام، لكن في السنوات الأخيرة وبسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم وتقليص أعداد الحجاج لم يتم الإعلان بعد عن موعد التقديم لحملة الراجحي للحج.

والحملة بانتظار التنسيق مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة حتى تحدد موقفها من إرسال حملة الراجحي الخيرية للحج لعام 1443 هـ- 2022 م، حيث أن الوزارة سوف تعلن قريبًا عن ضوابط حج الداخل.

وقد أعلنت الحملة على حسابها الرسمي على موقع تويتر أنه لا صحة لما يتداوله البعض عن فتح باب التسجيل بحملة الراجحي للحج حتى الآن.

شروط القبول بحملة الراجحي للحج

أول شرط للانضمام للحملة أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

إذا كان المتقدم لطلب الحج سيدة وتحتاج لمحرم، فيجب ألا يكون المحرم قد أدى فريضة الحج من قبل حتى لو لم يتوافر غيره.

وألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل.

وأن يكون عمر المتقدم للحملة أكبر من 25 عام.

أن يكون لدى المتقدم القدرة الصحية والجسدية لأداء الفريضة.

أن يلتزم المتقدم بالتنقل بوسائل المواصلات التي توفرها الحملة لحجاج بيت الله الحرام.

أن يحصل المتقدم على تصريح حج من الجهات المسئولة عن إصدارها داخل المملكة.

كيف يتم التقديم لحملة الراجحي للحج

يتم التواصل مع منسقي الحملة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لحملة الراجحي للحج، ويمكن الاتصال بهم بالهاتف للاستفسار عن تفاصيل حملة الراجحي الخيرية للحج.