نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون اتفاقية مع البنك تمويل شخصي اونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الآن طلب الحصول على تمويل شخصي سريع بكل سهولة وأيضاً بهامش ربح تنافسي طوال فترة التمويل كما يمكن التقديم على طلب التمويل اونلاين من خلال الإنترنت من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة أصول الحديثة للتمويل بالمملكة العربية السعودية والتى توفر تمويل شخصي سريع صمم بمزايا تناسب احتياجات العملاء المختلفة وعن طريق مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتحدث عن أهم تفاصيل تلك التمويل.

بدون اتفاقية مع البنك تمويل شخصي عبر شركة أصول الحديثة للتمويل

تقدم شركة أصول الحديثة للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي لا يحتاج إلى اتفاقية مع البنك فكل ما يحتاجه العميل المتقدم هو تحديد نوع التمويل الذى يرغب فيه سواء تمويل أفراد أو تمويل شركات وهنا نتحدث عن تمويل الأفراد الذى يتميز بالآتي

تمويل الأفراد لدى شركة أصول الحديثة للتمويل متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل الأفراد من أصول الحديثة للتمويل بأن العميل يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 200,000 كحد أقصى.

لا يشترط وجود كفيل للعملاء بالقطاع الحكومي والمدنى وأيضاً بالقطاع العسكري.

كما يتميز أيضاً بأنه لا توجد ضريبة القيمة المضافة على البيع ولا الشراء.

شروط تمويل الأفراد لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

متاح الحصول على تمويل الأفراد عبر شركة أصول الحديثة للتمويل دون الحاجة لكفيل للعاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً القطاع العسكري ويستطيع كذلك العاملين بالقطاع الخاص الحصول على التمويل ولكن لابد من وجود كفيل ولكن هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها وهي

يشترط أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم بالقطاع الحكومي دخله لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم بالقطاع العسكري أن يكون راتبه الشهري لا يقل عن 8000 ريال.

كما يشترط أن يكون المتقدم بالقطاع الخاص دخله لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم بالقطاع الخاص لوجود كفيل عند التقديم.

طلب تمويل الأفراد لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

يتمكن العميل الراغب في طلب تمويل الأفراد لدى شركة أصول الحديثة للتمويل طلب التمويل من خلال الدخول على رابط تمويل الأفراد ثم بعد الإطلاع على كافة تفاصيل التمويل يتم الضغط على طلب التمويل وكذلك ملئ النموذج.