استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي 1443 وحل مشكلة نسيت كلمة المرور

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استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي 1443 ، لأي سببًا من الأسباب قد يفقد المستخدمين كلمة السر التي تمكنهم من الدخول على منصة مدرستي، وفي تلك الحالة بالطبع لن يستطيعوا الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة بها، وأهم شيء أنهم لن يتمكنوا من إثبات حضورهم الذي يعد من أهم الأمور التي يجب القيام بها، حيث شددت وزارة التعليم على ضرورة إثبات حضور الطلاب، لذا يهتم الجميع بمعرفة ما هي طريقة لاسترجاع الباسورد على المنصة، للاستفادة من التقنيات المتطورة والحديثة التي تساعد في استيعاب المقررات الدراسية، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على طريقة استرجاعها في خطوات بسيطة.
استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي 1443
من المشاكل التي قد يقابلها الكثير من المستخدمين طلاب، معلمين، أولياء أمور، هي فقدان كلمة المرور، والتي تعيق عملية تسجيل الدخول للمنصة، وعدم القدرة على استخدام الخدمات التي توفرها المنصة من حضور الحصص الافتراضية، التواصل والتفاعل بين الطلاب والمعلمين، شرح الدروس، رفع الواجبات والعمل على تصحيحها، ومن أجل استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي 1443 يتم عن طريق الولوج للموقع الرسمي:-
- ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت للطلاب والكادر التعليمي المتاح بالصفحة الرئيسية.
- عن طريق كتابة اسم المستخدم ثم الضغط على التالي.
- بعدها يتم الضغط على خيار نسيت كلمة السر.
- ثم ادخال اسم المستخدم وإضافة رمز التحقق، وتحديد الطريقة التي سيتم إتباعها من أجل استعادة كلمة السر.
- ملء كل الحقول الفارغة الإلزامية ثم إعادة تعيين كلمة السر مرة أخرى.
- ينصح دومًا بضرورة إدخال كلمة سر قوية، ويجب تذكرها جيدًا.
خطوات حل مشكلة نسيت كلمة المرور في منصة مدرستي من خلال فريق الدعم الفني
في حالة نسيان كلمة المرور بمنصة مدرستي، وعدم القدرة على استعادتها يمكن اللجوء للاتصال بفريق الدعم الفني المتوفر في منصة مدرستي ثم إتباع ما يلي من خطوات:-
- الضغط على خيار خدمة الدعم الفني.
- ثم ادخال رمز التحقق للطالب بالإضافة لإدراج رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها.
- إضافة اسم المدرسة، الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.
- ادراج رقم الجوال، البريد الالكتروني والتأكد من صحتهما.
- ثم تحديد الخدمة أو المشكلة المراد الاستعلام عنها لحلها، مع ضرورة التأكيد على كتابة وصف مثالي للمستخدم.
- بعدها يتم رفع المرفقات مع ضرورة إضافة كافة المعلومات التي تساعد في وصف المشكله بشكل صحيح.
- إضافة رمز التحقق ثم الضغط على إرسال.
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