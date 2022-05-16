نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت محركات جوجل في البحث عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إصدار القرار فيما يخص، ضرورة سعودة مهن داخل القطاع الخاص بالسعودية بنسبة مئوية قد تصل إلى 30% من المهن التسويقية، وهذا داخل المؤسسات الخاصة بالقطاع الخاص التي لديها موظفين فأكثر في مهن التسويق وهما:

مدير. مصمم إعلانات. متخصص تسويق. خبير مبيعات تسويق. مدير إعلانات وعلاقات عامة. مصمم إعلانات. مصور إعلانات تجارية .

الحد الأدنى للأجور 5000 ريال سعودي:

في الفترة الأخيرة تم التأكد عن تنفيذ قرار وهذا من ضمن إطار الجهود الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وبناءا على ذلك تم الايضاح فرص عمل مناسبة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين للجنسين، مما أدى إلى تحفيزهم للانخراط، وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل المحلي، وأضاف إلى ذلك أن الوزارة تعلن على أن الحد الأدنى للأجور على أن يكون حوالي 5000 ريال سعودي مخصص، وهذا لمهنتي المترجم وأمين مخزن أيضاً.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح عن تطبيق سعودة مهن في القطاع الخاص وهذا في شهر أبريل الماضي 2022م وهذا داخل مجالي التسويق والدعم الإداري للدولة، وأضاف إلى ذلك عن توفير العديد من فرص العمل المناسبة حوالي 12000 فرصة عمل للجنسين، حيث أن يكون الحد الأدنى 5500 ريال سعودي، وهذا فيما يخص الموظف السعودي واحد في إطار برنامج نطاقات السعودة في هذه الوظائف بالمملكة.

الهدف من الضمان الاجتماعي المطور:

نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية يقوم بتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية للدعم المقدم لجميع السعوديين المستفيدين المستحقين، وخدمات التأهيل، حيث أن هذه الخدمات لكي يتم التمكن والتوظيف، وأضاف إلى ذلك أن هذا يقوم من ضمن وصول أموال الزكاة لجميع المواطنين المستحقين لك يتم مساعدة الأسر الفقيرة ومتوسطة للحياة الاجتماعيه والاقتصادية للأفضل

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي: