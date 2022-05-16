انت الان تتابع خبر أمانة جدة تكشف تفاصيل مفاجئة وتعلن عن أحياء جديدة ستشملها أعمال الهدد وإزالة العشوائيات بدءا من هذا التاريخ .. تعرف عليها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدر متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، توضيحا هاما عن الأحياء العشوائية في المحافظة، التي تبلغ أربعة وستون حيًا عشوائيًا، وقال أن الاحياء التي سوف تستهدف من الإزالة هو 34 حيًا فقط.

وقال البقمي، في حديث على قناة الإخبارية: "تم خلال الفترة الماضية إزالة 22 حيًا، وهذه المرحلة بعد شهر رمضان تستهدف إزالة 12 حيًا عشوائيًا.

وانهى توضيحه: "بدأنا بحي بني مالك والورود بالإشعارات، وفي يوم 21 من الشهر سيتم فصل الخدمات، وتتم الإزالة بالكامل يوم 28 من هذا الشهر".