معرفة تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة 1443

يبحث الآلاف من الوافدين المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن معرفة تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة على محرك البحث “جوجل”، وتُعد صلاحية إقامة الوافدين وتاريخ انتهائها أحد أكثر المواضيع التي يبحث عنها عدد كبير من المقيمين بالمملكة لمعرفة تاريخ انتهاء صلاحيتهم لتجنب فرض أي غرامة تأخير، فمن الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات السعودية فرضت غرامات مالية على أي وافد يتأخر عن تجديد إقامته في الموعد المحدد ومن الممكن أن يصل الأمر إلى الترحيل خارج المملكة عند التأكد من إصرار الوافد على ارتكاب المخالفة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة كما وضحنا لكم كيفية الإستعلام عن هوية مقيم بدون أبشر، فإلى نص المقال.

معرفة تاريخ انتهاء الإقامة

يجب على الوافدين المقيمين بالأراضي السعودية مراجعة صلاحية إقامتهم بحيث يقوموا بتجديدها في الموعد المحدد وعدم التأخير لمنع فرض أي عقوبات مالية، ونوضح لكم كافة الخطوات التفصيلية لإجراء الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر اتباع عدة خطوات كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية .

. ثانياً قم بإختيار “أبشر للأفراد” ثم “الخدمات العامة”.

ثالثاً قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعاً قم الآن بإدخال رقم الإقامة ورمز التحقق المرئي.

خامساً أضف كل البيانات والمعلومات المطلوبة.

سادساً اضغط على “صلاحية المقيم” ثم انقر “استعلام”.

شروط تجديد الإقامة

يجب توفر عدد من الشروط في كل المقيمين بالسعودية الراغبين في تجديد الإقامة الخاصة بهم، ونوضح لكم أبرز الشروط كالتالي:

أولاً يجب أن يكون لدى المقيم حواز سفر ساري.

ثانياً أن يكون عمره لا يقل عن 22 عام.

ثالثاً لم يسبق الحكم عليه في أي قضية جنائية.

رابعاً في حالة ارتكاب مخالفات مرورية يجب أن يكون قد أتم سداد كل مصاريف المخالفات.

خامساً أن يكون تأمينه الصحي ساري.

سادساً دفع كل الرسوم المطلوبة للتجديد.

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