نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد تقدير taqdeer والاستعلام عن تقرير تقدير في المقال التالي
حجز موعد تقدير، حيث تعد منصة تقدير من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر تقدير منظومة شاملة ومتكاملة من أجل العمل لإدارة وتشغيل كافة العمليات التي تخص تقييم الأضرار الخاصة بالمركبات بشكل إلكتروني سريع وبطريقة عمل مهنية واحترافية كبيرة، ويتم التقدير وفق افضل المقاييس العالمية، وتهتم منصة تقدير بالعمل علي حكومة الإجراءات والربط التقني مع جميع الأطراف المعنية الخاصة بتقييم أضرار المركبات، ويتم ذلك بداية من تقديم طلب تقييم المركبة ثم مراكز التقييم، ثم خطوة موردي قطع الغيار، والقيام بإرسال التقرير للجهة المعنية، من أجل تبسيط كافة الإجراءات على جميع المتضررين، وسوف نوضح لكم طريقة حجز موعد تقدير.
حجز موعد تقدير
توفر منصة تقدير خدمة حجز موعد قبل التوجه إلى زيارة المركز، علي أن يتم حجز الموعد من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:
- يجب الدخول لمنصة تقدير من خلال الرابط التالي: تسجيل دخول.
- اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.
- تسجيل الاسم كاملاً مع رَقَم الجوال الشخصي.
- تسجيل رَقَم الحادث.
- إدخال رَقَم اللوحة والأرقام الخاصة بها بشكل صحيح في الأماكن المحدد لها.
- تحديد نوع المركز سواء (سيارات أو شاحنات).
- اختيار المنطقة.
- تحديد مدينة المركز.
- تحديد الموعد المناسب لكل شخص من خلال إدراج التاريخ بالأرقام.
- ثم النقر علي (احجز) والتوجه في الموعد الذي تم تسجيله بعد تأكيد الموعد من جانب المنصة.
الاستعلام عن تقرير تقدير
وفرت منصة تقدير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن تقرير تقدير، والتي يتم الاستعلام عنها بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلى رابط المنصة التالي: منصة تقدير.
- اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية بالمنصة.
- النقر علي خدمة الاستعلام عن تقرير تقدير.
- يجب إدخال رَقَم حالة التقدير في المكان المخصص لذلك.
- إدخال رَقَم الجوال في المكان المخصص لذلك.
- النقر علي تبويب تحقق.
- تقوم المنصة بإظهار المعلومات الخاصة بالتقرير الذي يشمل (الاسم، رَقَم اللوحة، صنع المركبة، لون السيارة، الموديل، مرحلة التقرير).
- النقر علي تحميل التقرير بل يمكن طباعته بعد أن يتم تحميله من المنصة.
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