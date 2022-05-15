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عمر شويل - جدة كيف اشتكي على شخص نصب علي 1443، الاحتيال جريمة يعاقب عليها القانون السعودي، وفي الحقيقة ينتشر الاحتيال ، خاصة أن جرائم الاحتيال الإلكتروني أصبحت أكثر شيوعًا ويستخدمها المحتالون أكثر من أي وقت مضى مع انتشار الإنترنت، ويتساءل الكثير من الاشخاص الذين تم النصب عليهم عن كيفية الشكوي واسترجاع حقوقهم، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كيفية الشكوي بالتفصيل، فابقوا معنا.

كيف اشتكي على شخص نصب علي

إذا قام شخص ما بالخداع أو النصب عليك فإنك تستطيع شكواها، من خلال تتبع الخطوات التالية:

يجب عليك أولاً الذهاب إلى مركز الشرطة أو المقر الرئيسي لتقديم شكوى احتيالية.

يتم تقديم الشكاوى في مكان الجريمة، وليس في مكان الإقامة، على سبيل المثال، إذا كنت في جدة وانخدعت بعقار معين في الرياض، فإن السلطة المختصة في الرياض هي السلطة المختصة بالتحقيق والتحقيق.

في هذه الحالة لا يكتب البروتوكول البيانات الشخصية فحسب، بل يكتب أيضًا تفاصيل عملية الاحتيال، ومن هو المخادع، ومن خدعك، أو المعلومات التي تعرفها عنه، وكيف تم ذلك، والنصاب القانوني.

ويظهر الممتلكات المصادرة ومتى تم ذلك

ثم تحال الشكوى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

بعد ذلك، إذا وجد المدعي العام أن هناك أدلة كافية، يرفع الدعوى لبدء المحاكمة، وفي النهاية يتخذ القاضي قرارًا بناءً على المستندات والشكاوى والاعتراضات المقدمة إليه، وسأقدمها.

قضايا الاحتيال معقدة للغاية لدرجة أنها تحتاج إلى تقديم أدلة مادية، وغالبًا ما يكون المحتالون حكماء وغير قادرين على اتخاذ الاحتياطات المناسبة، لذلك استشر محامًا محترفًا قبل تقديم شكوى، يمكنك بعد ذلك تقديم شكوى فعالة.

بلاغ نصب واحتيال كلنا أمن

تطبيق آمن لنا جميعًا هو تطبيق إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يروج لعمليات الإنقاذ من جميع الجرائم من خلال الإبلاغ عن الجرائم وإيجاد موقع أقرب مركز شرطة من خلال التطبيق.

نظرًا للعدد الكبير من عمليات الاحتيال على أجهزة الكمبيوتر في الوقت الحاضر، فإن تلقي رسائل البريد الإلكتروني على الهواتف المحمولة سيطلب معلومات شخصية مثل الاسم ورقم الحساب المصرفي، بدعوى أن البنك يقوم بتحديث الخدمات والرسائل المماثلة الأخرى.

إذا تلقيت أيًا من هذه الرسائل وتعتقد أنها رسائل احتيالية، فيمكنك الإبلاغ عنها عن طريق إعادة إرسال الرسالة إلى رقم واحد 330330 للإبلاغ عن الاحتيال. هذا الرقم مجاني وموحد لجميع شركات الاتصالات.

بدلاً من ذلك، يمكنك الإبلاغ عن عملية الاحتيال عبر التطبيق، كل ما عليك فعله هو: