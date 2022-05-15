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عمر شويل - جدة كيف يتم تفعيل و إلغاء تأمين السفر التعاونية 1443 وشروط التقديم، يتساءل الكثير من السعوديين عن كيفية تامين السفر من خلال شركة متخصصة، وزيادة على ذلك تكون ذات سعر مناسب، ينمني الجميع السفر والاستمتاع بالرحلات بسلام، تقوم شركة تأمين السفر التعاونية بطلب عضوية من المسافر، وسوف يتم ذكر الطريقة في هذا المقال، وبالاضافة إلى ذلك تبذل الشركة أقصي جهدها من أجل تأمين رحلة العميل، وهذه الخدمة متوفرة فقط للاشخاص المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم بالتفصيل كافة المعلومات عن شركة تأمين السفر التعاونية، فابقوا معنا.

كيف يتم تفعيل و إلغاء تأمين السفر التعاونية

يجب عليك أولاً إدخال هذا الرابط لتفعيل عضوية التأمين الخاصة بك ثم تنفيذ الخطوات التالية:

فترة التعويض حدد “تعويض قصير الأجل أو سنوي”.

ثم حدد تاريخي البدء والانتهاء لرحلتك.

اختر نوع التغطية بالسعر المناسب.

إجابات لسؤال ما إذا كنت تريد إضافة أفراد العائلة.

ثم أدخل رقم هويتك الوطنية وتاريخ ميلادك مع الإذن بنقل بياناتك الشخصية إلى الشركة.

بعد ذلك، سيُطلب منك معلومات عن رحلتك.

ثم انتقل إلى مرحلة الدفع واختر الطريقة الأفضل لعميلك.

سيتم إلغاء تأمين السفر المشترك بناءً على طلب العميل بعد انتهاء الفترة المذكورة في المستند.

شروط تأمين السفر التعاونية

وضعت شركة تأمين السفر التعاونية عدة شروط، وتلك الشروط تتمثل فيما يلي:

المشاركة في هذا البرنامج متاحة فقط للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

برنامج التأمين ينطبق فقط على الرحلات المحجوزة في كلا الاتجاهين من المملكة العربية السعودية.

لا يتم التأمين على السفر الداخلي ما لم تتجاوز مدة الرحلة 24 ساعة، ما لم تكن الرحلة الداخلية مرتبطة برحلة عقد.

إذا تعرض راكب للسرقة، فستحتاج إلى إخطار الشرطة والاحتفاظ بنسخة من التقرير حتى يمكن تعويضك عن السرقة.

بالنسبة لسفر الرياضات الشتوية، لا يحق للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا الحصول على تأمين.

يمكن لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا المشاركة في البرنامج، لكن تكلفة الاشتراك تبلغ ضعف تكلفة الاشتراك.

الحد الأقصى للتعويض عن الحوادث الطبية والشخصية هو 200.000 ريال سعودي.

كيفية التقديم على طلب تعويض تأمين السفر التعاونية

عند التقدم بطلب للحصول على تعويض لشركة تعاونية، يجب عليك إخطار الشركة على الفور بإحدى الطرق التالية:

مركز الاتصال: 8001249990

Email p & [email protected]

برجاء الحضور مباشرة إلى مركز المطالبات تفنيا، مخرج 10، الرياض.

بالنسبة لرعاية الطوارئ، يمكنك طلب المساعدة مباشرة من خلال United Global Healthcare، ولكن إذا لم تكن عاجلة، فستحتاج إلى تقديم تأكيد من التعاونية.

لا تتحمل أي مسؤولية أو عرض أو وعد بأية مدفوعات دون موافقة خطية من التعاونية، باستثناء النفقات الطبية الطارئة.

المستندات المطلوبة لتقديم مطالبة في التعاونية

لجميع الحالات

املأ طلب تأمين السفر الدولي المكون من جزأين.

المتعلقات الشخصية واستمارة المال.

المتعلقات الشخصية واستمارة المال. طلب مصاريف طبية ونفقات سفر طارئة وتخفيضات.

نسخة من بوليصة تأمين السفر الخاصة بك.

نسخة أصلية من جواز سفرك مع تأكيد تأشيرات المغادرة والعودة.

أما في حالة إلغاء الرحلة أو اختصارها أو فوات ميعاد المغادرة يجب احضار التالي:

دليل وشرح سبب إلغاء الرحلة أو خصمها، أو سبب تفويت موعد المغادرة.

قم بإرسال تذكرتك وإيصال الحجز. وهذا يشمل المبالغ المستردة من شركات الطيران أو الفنادق.

في حالة الحوادث الشخصية:

تقرير الوفاة أو تقرير الشرطة.

يرجى إرفاق شهادة وفاة أو شهادة إعاقة.

في حالة الطوارئ الطبية وتكاليف الإعاشة:

تقرير طبي مفصل.

مرفق (مصاريف طبية / إيصال / قسيمة مصروفات).

حالات فقد الممتلكات الشخصية:

يرجى تقديم خطاب الشكوى المرسل إلى شركة الطيران لتأكيد استلام الشكوى.

وذكرت الشرطة أنها أكدت فقدان أمتعتهم.

وذكرت الشرطة أنها أكدت فقدان أمتعتهم. فحص الأمتعة في المطار.

نسخة من جواز سفرك مع المملكة العربية السعودية وطوابع الهجرة.

يجب تحديد العنصر المفقود وتقديم فاتورة للعناصر الجديدة.

أما في حالة لقضايا المسؤولية المدنية الشخصية:

الإخطارات والتقارير القانونية المتعلقة بالمطالبات لأطراف ثالثة.

حدود تأمين السفر التعاونية

تعتمد القيمة النقدية لتعويض إصابة السفر على نوع التغطية المتفق عليها في وقت العقد، ولكن على سبيل المثال، إذا وصلت الأمتعة متأخرة، تبدأ التغطية من 920 ريالًا ويمكن أن تصل إلى 3،000،000 ريال.

وهذه حالة قصوى، مثل النفقات الطبية من حادث سفر، والبعض يعتبر تأمين السفر التعاونية أفضل شركة تأمين في المملكة وأفضل شركة تأمين صحي في المملكة العربية السعودية.