عقوبة النصب والاحتيال في السعودية 1443

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عمر شويل - جدة عقوبة النصب والاحتيال في السعودية، يعاني الكثير من الاشخاص في المملكة العربية السعودية من النصب والاحتيال، سواء كانوا مقيمين او زائرين، وتكثر عمليات السرقة في الاماكن المزدحمة، خصوصًا في أثناء تأدية الحج، حتي الآن في معظم الاوقات لم يتم القبض أو كشف هوية السارق بالرغم من تواجد كاميرات مراقبة إلا إنه في بعض الحالات يكون السرق امرأة منتقبة، وخلال هذا المقال سنوضح بالتفصيل السرقة والنصب في السعودية، بالاضافة إلى عقوبتها.

عقوبة النصب والاحتيال في السعودية

الغش والاحتيال من الجرائم التي تزعزع أمن واستقرار المملكة، على هذا النحو، يسعى القانون السعودي إلى تطبيق أكبر العقوبات على من ثبت ارتكابهم لإحدى هذه الجرائم.

نص قانون المملكة العربية السعودية على غرامات لمن يمتلكون أموالاً غير مشروعة أو يمتلكون الأموال المحولة بطريقة غير مشروعة.

وتشمل هذه الجرائم والعقوبات زيادة السجن أو مصادرة الأموال أو الممتلكات أو الدخل من الجريمة أو التشهير أو العفو.

ووفقًا للقانون، فإن النيابة العامة هي هيئة التحقيق والادعاء، وكذلك الهيئة التي تنشر وتنفذ قرارات ما بعد القضاء، تشمل عقوبات الاحتيال والنصب بموجب القانون السعودي ما يلي:

أي شخص يقوم بالاستيلاء أو الكذب أو الغش بشكل غير قانوني للاستيلاء على أموال شخص آخر سيتم سجنه لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال أو غرامة ، ولن يتم تغريمك أكثر من واحد منهم.

يحكم عليه بالحبس لجرم الحجز على أموال محولة بطريقة غير مشروعة بعمله أو مشاركته أو هبة أو إجازة أو رهن عقاري أو قرض أو توكيل، أو الإضرار بها عمداً أو غير نزيه مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال أو إحدى الغرمتين اللتين لا تتعلقان بالتمويل العام.

يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة احتيالية أو ساعد أو وافق على ارتكاب جريمة ضد شخص آخر بنفس العقوبة القصوى لمرتكبها الأصلي في حالة الجريمة، أو إذا كانت الجريمة الأصلية قد ارتكبت فيقع على المشارك نصف العقوبة.

إذا ارتكب المجرم جريمة بشكل متكرر، أو بمساعدة جماعة منظمة، يجب أن تتجاوز العقوبة نصف الحد الأعلى الذي حددته العقوبة السابقة.

أركان جريمة النصب والاحتيال

إن تعريف الاحتيال أو النصب بموجب قانون المملكة هو الشخص الذي يقوم عن طريق الاحتيال أو بطريقة خادعة، بإرسال أموال إلى شخص آخر سواء كانت ملكية أم لا، مما يتسبب في ارتكاب الضحية لخطأ في التحويل، المال لديه تحت تصرفه للمجرمين.

تشمل العوامل التي تثبت تنفيذ جرائم الاحتيال ما يلي:

تخضع للجرائم، بما في ذلك التحويل، بما في ذلك الإفراج ، بغض النظر عما إذا كانت ملكية أو ملكية.

الركن الأخلاقي للجريمة يعني نية المجرم وقصده.

فعل خطير، أي فعل إجرامي نتج عنه جريمة.

اشكال عمليات النصب والاحتيال

هناك أنواع مختلفة من الاحتيال يعاقب عليها القانون السعودي، منها:

الاحتيال التجاري.

احتيال الشركات.

عملية احتيال لتحقيق مكاسب شخصية.

الاحتيال الإلكتروني.

لجرائم الاحتيال والنصب ثلاثة أركان: قانونية ومادية ونفسية.

الوسائل الاحتيالية التي يلجأ إليها المحتال

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يعتمد عليها النصاب، وللأسف قد يكون من الصعب إثبات بعض هذه الطرق للسلطة القضائية، ولكن الطرق الاحتيالية الشائعة تشمل:

أنت تستخدم اسمًا خاطئًا أو صفة خاطئة.

سوء فهم ضحايا المشاريع غير الواقعية أو الحوادث الوهمية.

امنح الضحية الأمل في ربح نقود مزيفة.

وهم سندات دين غير دقيقة أو مزيفة.

شرط ارتكاب جريمة النصب والاحتيال

يشترط في معاقبة من يرتكب الاحتيال ألا تكفي النية وحدها، وضرورة النية من مرتكب الجريمة، حتى يضر الضحية بشدة.