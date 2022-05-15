تمويل سيارتك بدون دفعة أولي وبدون كفيل وبالتقسيط علي دفعات تناسب دخلك

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تمويل سيارتك بدون دفعة أولي وبدون كفيل ، برنامج لتمويل السيارات يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام من خلال مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها عن طريق شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل ، حيث توفر الشركة برامج تمويلية لقطاع الأفراد بالمملكة وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة. برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل واحدة من أهم شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة اليسر مجموعة من البرامج التمويلية التي تخدم احتياجات قطاع الأفراد وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل مطابق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

توفر شركة اليسر برنامج تمويل السيارات بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

هذا المنتج متاح بدون الحاجة إلى دفع دفعة أولي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل السيارات من شركة اليسر بدون كفيل ولا ضامن.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل برنامج تمويل السيارات بدون رسوم إدارية.

فترة سداد تمويل السيارات من شركة اليسر يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج في تمويل السيارات المستعملة أيضاً.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل لجميع العملاء شبكة شراكات واسعة مع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل بعض الشروط التي يجب الالتزام بها عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي الشركة.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج.

العميل المتقاعد يمكنه أيضاً التقدم بالطلب.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل السعودي هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة وذلك عند التقدم بالطلب.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمره هو 22 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال ، وذلك عند طلب تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون كفيل ولا رسوم إدارية.

الحد الادنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر وذلك لاستكمال طلب برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر.

تقوم شركة اليسر للإجارة والتمويل بتطبيق ضوابط التأمين الشامل علي كافة المركبات. عمر شويل - جدة تمويل سيارتك بدون دفعة أولي وبدون كفيل وبالتقسيط علي دفعات تناسب دخلك - ثقفني

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