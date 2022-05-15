شروط منح الجنسيات للمواليد في السعودية وطريقة تقديم طلب التجنيس والأوراق المطلوبة

شروط منح الجنسيات للمواليد التي أصدرته وزارة الداخلية للراغبين في الحصول على الجنسية السعودية ويكون وفقا لشروط وطريقة تقديم وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم، كما أن نظام التجنيس السعودي يحتوى على الكثير من الأحكام بالإضافة إلي أحكام منح الجنسية السعودية وحالات إسقاطها وحالات سحبها واكتسابها، كما يمكن حجز موعد على منصة ابشر لتسهيل الإجراءات على الراغب توفير للوقت والجهد المبذول وتحفيف الضغط على المكاتب، كما أن تنص المادة العاشرة من نظام الجنسية السعودية على أحقية وزير الداخلية السعودي في رفض طلب التجنيس لأي فرد وإن توافرت فيه الشروط دون أن يبدي أسباب للرفض وفقا لما يراه صالحا لمصلحة المملكة العربية السعودية، يتم تقديم طلب التجنيس لإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج.

وتستقبل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الطلبات المقدمة وتبحثها، ثم يتم تشكيل لجنة مكونة من 3 أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة، وتتحقق تلك اللجنة من مشروعية الطريقة التي جاء بها صاحب الطلب للمملكة وأنه يمتلك جواز سفر بمفعول ساري، يعتبر أجنبيا من ولد في المملكة العربية السعودية عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأم سعودية ومن ولد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية، ومن حق وزير الداخلية السعودي إسقاط الجنسية على الزوجة الأجنبية، إذا انقطعت علاقتها بزوجها أو إذا أرادت أن تسقط الجنسية السعودية عنها، أو إذا أرادت أن ترجع الجنسية الأجنبية مرة أخرى.

شروط منح الجنسيات للمواليد في السعودية

أن يكون المولود لأب وأم من الجنسية السعودية. المولود خارج السعودية لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. الطفل اللقيط المولود على أراضي المملكة. أما عن استثناءات منح الجنسية والتي تم إصدارها في 2021:

المولود داخل المملكة العربية السعودية لأبوين أجنبيين.

المواليد داخل المملكة من أم سعودية وأب أجنبي.

المولود في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية ويكون للمولود حق اختيار الجنسية السعودية إذا توافر الشروط.

طريقة تقديم طلب التجنيس

الدخول على منصة أبشر. قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم يتم الدخول على خدماتي قم بالنقر على حجز موعد قم بتحديد الموعد المناسب لتقديم طلب التجنيس ثم تحديد مكتب الأحوال المدنية الأقرب قم بتوضيح سبب الزيارة يتم الذهاب بالطلب للمكتب مع إحضار المستندات والأوراق المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتجنيس المواليد في السعودية

تقديم قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي. الحصول على قسيمة بها تاريخ ورقم قيد الطلب. يجب تعبئة نموذج 74 الخاص بالجنسية. ملء نموذج 76 الخاص بالمعلومات بالإضافة إلي نسخه إلى ثلاث نسخ. وجود صورة طبق الأصل من جميع الوثائق والمستندات. يتم فحص خبراء وزارة الداخلية الطلب المقدم وفي حالة استيفاء كافة الشروط المطلوبة يمنح الجنسية أو لا. يجب أن يقوم المتقدم بالتقديم في سجل الوارد التسلسلي، ويعطي صاحب الطلب الوثيقة التي حصل عليها تثبت الرقم التسلسلي له في الحصول على الجنسيه.

شروط التقديم على الجنسية السعودية

أن يكون المتقدم بالطلب قد بلغ سن الرشد. أن يكون المتقدم عاقل معافى لا يعاني من أي أمراض عقلية أو جنون. أن يكون مقيم بالمملكة باستمرار لمدة لا تقل عن العشرة سنوات أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. ألا يكون قد سبق وتم اتهامه في أي من الجرائم الأخلاقية. أن يكون لدى المتقدم مصدر دخل مشروع بالمملكة أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة بصورة قانونية أن يكون جيد التحدث باللغة العربية والقراءة والكتابة.

تتميز الحصول على الجنسية الحق في الحصول على جواز سفر سعودي، والتمتع بكل الحقوق والواجبات في المملكة العربية السعودية، يكون جواز السفر السعودي رقم 44 على العالم من حيث القوى، يسمح بدخول معظم الدول بدون تأشيرة، و يسمح بالحصول على تأمينات الاجتماعية من وزارة التضامن الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن المملكة تصدر الكثير من القوانين الخاصة بالمواليد من منح الجنسية أو تسجيل شهادة الميلاد كما يمكن معرفة ماهو قانون الحضانة الجديد وشروطه في السعودية وغيرها الكثير من القوانين الهامة، قد أعلن الملك السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن إتاحة التجنيس لمجموعة من الكفاءات العلمية وقد شملَ القرار الأفراد المتميزين والمبدعين والذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة سواءَ كانوا من أبناء القبائل في المملكة، أوأبناء السعوديات ومواليد السعودية، إلا أن هناك ضوابط وشروط تحدد آلية وقوانين حصول مواليد السعودية على الجنسية.