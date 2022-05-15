نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الجنسية السعودية والمستندات المطلوبة للتجنيس في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على الجنسية السعودية يلجا إليها الكثير من المقيمين والأجانب الوافدين إلى المملكة للاستمتاع بمميزات الجنسية السعودية الممنوحة لمواطني المملكة، وتمنح الجنسية السعودية لمواليد المملكة من أب سعودي أو أم سعودية أو المولود داخل المملكة لاب مجهول، حيث يحاول الكثير من المقيمين مؤخرًا معرفة شروط التجنس بالجنسية السعودية بعد أن أعلنت السعودية عن حاجتها لمهارات في مختلف التخصصات ومنحتهم أيضًا الجنسية السعودية مما أدي إلى حرص الكثير لمعرفة الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على التجنيس من خلال المنصة الوطنية.

كما يمكن معرفة أيضا شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي وشروط منح الجنسيات للمواليد في السعودية وطريقة تقديم طلب التجنيس والأوراق المطلوبة، انة تم إدخال نظام التجنس مؤخرًا وإضافته إلى متطلبات التجنس بمعنى ، يجب على مقدم الطلب الحصول على عدد لا يقل عن 23 نقطة من أجل الموافقة على تقديم طلباتهم، وكلما زادت هذه النقاط زادت فرصك في الحصول على الجنسية، ومن أساسيات نظام النقاط انة يعتمد على المؤهل التعليمي الذي حصل عليه مقدم الطلب ومدة الإقامة في المملكة العربية السعودية وأن يكون لمقدم الطلب روابط عائلية مع مواطنين سعوديين.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية :

يجب أن يكون المتقدم قد بلغ سن الرشد. أن يكون مقيم بالمملكة باستمرار لمدة لا تقل عن العشرة سنوات لديه دخل ثابت موثق بالأوراق. وجود جواز سفر ساري الصلاحية. سليم صحيا ولا يعاني من مشكلات عقلية أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يتم مقاضاته أو سجنه لارتكاب جرائم غير أخلاقية لأكثر من ستة أشهر. أن يكون الوافد مقيمًا بشكل قانوني في المملكة. يجب أتقان اللغة العربية القراءة والكتابة والمحادثة. لديه دخل ثابت موثق بالأوراق. أن يكون صاحب مهنة جيدة تدعم الاقتصاد.

الأوراق المطلوبة للتجنيس في السعودية

يجب أن يحمل الأجنبي جواز سفر غير منتهي الصلاحية.

تعبئة النموذج 64.

إحضار صور شخصية مختومة من إدارة الجنسيات.

يجب إحضار شهادة ميلاد أصلية من المملكة العربية السعودية.

وانه بمجرد تقديم جميع المستندات المطلوبة سيطلب من لجنة مراجعة المستندات والتأكد من استيفائها للشروط المقررة حيث يتم قبول هذه المستندات فقط من قبل الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الجنسية السعودية.

شروط منح الجنسيات للمواليد في السعودية

أن يكون المولود لأب وأم من الجنسية السعودية. المولود خارج السعودية لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. الطفل اللقيط أو مجهول النسب المولود على أراضي المملكة. أما عن استثناءات منح الجنسية والتي تم إصدارها في 2021: المولود داخل المملكة العربية السعودية لأبوين أجنبيين. المواليد داخل المملكة من أم سعودية وأب أجنبي. المولود في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية ويكون للمولود حق اختيار الجنسية السعودية إذا توافر الشروط.

والجدير بالذكر انه قد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أحد أهم القرارات الخاصة بالحصول على الجنسية الصحراوية، لأن القرار نص على منح الجنسية السعودية لجميع الأشخاص الذين أدوا أداءً جيدًا في العديد من المجالات المختلفة، منح الجنسية بهدف جذب عدد كبير من المواهب المهنية والمبتكرة والمفكر موجود في المملكة لتقديم خدمات في مختلف مجالات وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاستفادة من هذه القدرات في سوق العمل ورفع اقتصاد السعودية، يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية