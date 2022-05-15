رابط تقديم حرس الحدود 1443 (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للرجال وظائف المديرية العامة لحرس الحدود jobs.sa وشروط التقديم

أنرابط تقديم حرس الحدود 1443 يهتم قطاع كبير من المواطنين في جميع أنحاء السعودية في هذا التوقيت بالتعرف على كيفية التسجيل والتقديم في وظائف حرس الحدود للرجال 1443، والتي تم الإعلان عنها لبعض الرتب العسكرية بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة، وذلك بالتزامن مع إعلان المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية رسميا فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية (رجال) على الرتب العسكرية (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي)، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط تقديم في حرس الحدود 1443 والشروط المطلوبة للتسجيل.

رابط تقديم حرس الحدود 1443

وقد تم إطلاق بداية التسجيل للتعيين في بعض وظائف حرس الحدود في بعض الرتب في مختلف مناطق المملكة (المديرية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، تبوك، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية)، وأخرى، حيث أكدت المديرية العامة القبول المركزي عن تفعيل الرابط الإلكتروني المستخدم للتسجيل والتقديم في الوظائف، على ان يتم ذلك من خلال موقع منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية.

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 12, 2022

سلم رواتب حرس الحدود 1443

شروط القبول في حرس الحدود 1443

وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها للتسجيل في حرس الحدود 1443 بناء على الرتب المعلنة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.