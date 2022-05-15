نسبة خصم التأمينات من الراتب والخطوات المطلوبة للتسجيل في التأمينات الاجتماعية. تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي أحد أهم المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من المؤسسات والجهات التي تعمل على مساعدة المواطن السعودي لحياة أفضل. كما تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإستقطاع نسبة من الراتب من الموظفين والعاملين داخل المملكة. سواء كان هؤلاء الموظفين سعوديين أو غير سعوديين كما يتم خصم هذه النسبة بشكل شهري . كما يتم خصم هذه النسبة لكي تتمكن المؤسسة من دفع التأمينات لهؤلاء الموظفين. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض النسبة التي يتم استقطاعها من الراتب من قبل المؤسسة وكذلك الخطوات المطلوبة للتسجيل في التأمينات الاجتماعية. كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد نزول راتب التأمينات الاجتماعية الجديد وطريقة صرفها وطريقة احتساب المعاش.

نسبة خصم التأمينات من الراتب

تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإستقطاع نسبة من الراتب من قبل الموظفين داخل المملكة العربية السعودية. كما يتم خصم نسبة أخرى 2٪ من الراتب وتكون تحت مسمى مخاطر العمل ويتم خصم هذه النسبة من الموظفين سواء سعوديين أم لا. ويتم خصم هذه النسبة من صاحب العمل فقط. كما يتم خصم نسبة 18٪ من معاش الموظف السعودي. ويتم تقسيم هذه النسبة مابين الموظف وصاحب العمل بنسبة 9٪ من كلاً منهما. كما يتم خصم نسبة 2٪ تبعاً لخدمة دعم ساند ويتم خصم هذه النسبة من الموظف وصاحب العمل. بحيث يتم تقسيمها بنسبة 1٪ من كلاً منهما ويتم تطبيق هذه النسبة على الموظفين السعوديين فقط.

خطوات التسجيل في التأمينات الاجتماعية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها لكي يتمكن المواطن من التسجيل داخل التأمينات الاجتماعية. ويمكننا عرضها كما يلي: