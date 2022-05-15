نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي وإعادة القرض بعد سداد 20% بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت في المملكة العربية السعودية مؤخراً على عكس السابق، مجموعة كبيرة من الشركات والجهات التمويلية المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، مما يساعد على خلق فرصة تنافسية كبيرة بين تلك الشركات، وتعمل هذه الجهات على توفير حلول تمويلية ميسرة سواء كان التمويل للمواطنين السعوديين، أو المقيمين داخل حدود الدولة، ويمكن لأي من هؤلاء الأفراد الحصول على التمويل الشخصي شرط أن يتوفر لدى العميل بعض الشروط المطلوبة، والتي تختلف من شركة لأخرى، أو من بنك لآخر، ويمكن الاستفادة بالتمويل في العديد من التوجهات، سواء للدراسة، الزواج، السفر، العلاج، وغيرها من الاحتياجات، علماً أن الموافقة تكون فورية لدى بعض تلك الجهات، ومتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي بدون كفيل

يقدم لك البنك المركزي السعودي أفضل البنوك والشركات الموثقة بمزاولة التمويل وتقديمه للمواطنين السعوديين ولغير السعوديين، قرض ربات المنزل والموظفات، والبعض منهم يوفر التمويل الشخصي أو التمويل التأجيري للسيارات أو التمويل العقاري بأقل قسط شهري للسداد على فترات طويلة، والحصول على التمويل للموظفين والمتقاعدين وهناك بعض البنوك التي تقدم التمويل للعاطلين عن العمل ويبحثون عن وظيفة، التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل، وسوف تحصل على أفضل التمويلات الشخصية بدون كفيل وهناك بعض الإجراءات اللازمة حتى تحصل على التمويل للشباب أو المتقاعدين بأقل مطالب، وفترة سداد تصل حتى 60 شهرا بأقل راتب.

مميزات التمويل الشخصي

إذا كانت جميع أوراقك ومستنداتك كاملة وتتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي الذي يصل حتى 2 مليون ريال فسوف يتم توفير التمويل إليك في أقل من 3 ساعات، كما أنه متوفر لك خدمة سداد التمويلات لأي من البنوك الأخرى، وكما أنه متاح لك الحصول على تمويل إضافي بعد سداد نسبة 20% من قيمة التمويل الأول، تمويل شخصي بدون كفيل 20 ألف ريال، وهذا للتمويل الشخصي للموظفين أما المتقاعدين فلهم مزايا أخرى ومن أهمها أن التمويل يبدأ من 10 ألف ريال وحتى 500 ألف ريال بشرط أن يكون الراتب التقاعدي 3000 ريال، ولا يوجد متطلبات للكفيل، فيمكنك أن تحصل عليه بدون كفيل ولكن وفق بعض الشروط المعلن عنها من قبل البنك.

شروط الحصول على التمويل الشخصي للموظفين والمتقاعدين

يتاح طلب التمويل للسعودي الجنسية أو سعودية أو غير سعودي.

موظف بالقطاع الحكومي أو الخاص أو متقاعد.

لا يقل العمر للموظف عن 21 عاما ولت يزيد عن 60 عاما وبراتب لا يقل عن 3000 ريال للسعوديين و 7000 ريال لغير السعوديين.

للمتقاعدين من عمر 40 عاما وحتى 67 عاما بشرط أن يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن 3000 ريال.

المستندات والأوراق المطلوبة

يجب أن يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية للسعوديين، أما غير السعوديين فتقديم صورة من الإقامة ويجب أن تكون صالحة لمدة شهر، وتقديم طلبك من خلال بنك ساب للتمويل السعودي للمتقاعدين والموظفين، ويجب أن تعلم بأن الرسوم الإدارية سوف تصل حتى 1.15% من قيمة مبلغ التمويل أو 5,750 ريال أي منهما أقل، مع تقديم خطاب تعريف بالراتب وموضح به تفاصيل الراتب ويجب أن لا يكون قد مر عليه شهر،