قرض شخصي يبدأ من 5000 ريال بدون ضامن ميسر السداد من البنك الأهلي السعودي

قرض شخصي يبدأ من 5000 ريال بدون ضامن منتج التمويل الإسلامي من البنك الأهلي السعودي من أفضل البنوك الحكومية السعودية في تقديم الخدمات البنكية والمالية بصورة إلكترونية سهلة وسريعة ضمن حملة التطوير الجارية في أنحاء المملكة والتي تشمل التحول الرقمي في جميع المجالات يضم كافة القطاعات، بهدف تحقيق المسيرة الاستراتيجية لخطة رؤية السعودية عام 2030م، وتعد مسألة القروض الشخصية أو القروض بشكل عام هي إحدى الوسائل لتلبية الاحتياجات أي بمثابة سلفة مالية تسدد على دفعات حسب نسبة الفائدة من قبل البنك أو الشركة، وعلى الرغم أنها تزيد من الأعباء المالية نظراً لاستقطاع قيمة القسط بشكل شهري حتى انتهاء المدة المحددة إلا وتحل ضيقة مالية وتسهل من الظروف وقتها.

قرض شخصي يبدأ من 5000 ريال بدون ضامن

هو تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعتمد هذا القرض الشخصي الميسر على تحويل الراتب عبر نظام سريع يشمل موظفي القطاع الحكومي والخاص سواء الشركات المعتمدة لدى البنك أو الغير معتمدة أيضاً، كما يوفر البنك الأهلي السعودي إمكانية تمويل المتقاعدين بدون كفيل، والسداد المبكر في أي وقت أينما شئت وذلك يتم حسب الضوابط وفق البنك المركزي السعودي، تأجيل الأقساط قسط شهر رمضان، يوفر الأهلي السعودي تمويل شخصي بدون كفيل للسعوديين والمقيمين بأقل راتب ممكن كما هو موضح بالشروط أسفل.

شروط القرض الشخصي من البنك الأهلي السعودي

عند طلب التمويل يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 3 آلاف ريال للسعوديين و4 آلاف ريال للمقيمين. يشترط تحويل الراتب عبر نظام سريع. الحد الأدنى لفترة العمل شهر للسعوديين في القطاع الحكومي و3 أشهر للسعوديين والمقيمين في الشركات الكبرى، وسنة للجميع في القطاع الخاص. يجب ألا يزيد عمر المتقاعد عن 75 سنة عند سداد آخر قسط في القرض.

كيف اطلب قرض شخصي يبدأ من 5000 ريال بدون ضامن