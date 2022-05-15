نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب منحة حج مجانية من مؤسسة بن زايد لجميع المواطنين والمقيمين 2022 في المقال التالي
تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم والمساعدة لكافة المواطنين ومن أبرز تلك المساعدات مِنح الحج المقدمة من مؤسسة بن زايد الخيرية والتي تخص الفئات الأكثر احتياجًا والغير قادرين وذلك من أجل إعطائهم الفرصة لأداء فريضة الحج، حيث تقدم مؤسسة بن زايد مساعدات مالية وعينية لجميع المحتاجين.
طلب منحة حج من مؤسسة بن زايد
التي اعتادت المؤسسة على تقديمها حينما كانت تحت إدارة وإشراف المغفور له ” الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان”، وقد اشتملت تلك المساعدات على برنامج زايد للحج وهو أحد البرامج الأساسية التي تم طرحها من قِبل رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الخيرية زايد، ويهدف البرنامج إلى تقديم الفرصة للعديد من المسلمين لأداء فريضة الحج وتتمثل خدمات برنامج زايد للحج في حرص المؤسسة على تسهيل إجراءات الحج و تقديم الدعم المالي للحجيج و يتحمل البرنامج على عاتقه تكاليف تأدية فريضة الحج لعدد يقارب 600 مواطن إماراتي و400 مواطن من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة من الفئات المحدودة الدخل وغير القادرين وذلك من خلال التعاون بين السفارات في الدول المختلفة.
- تسجيل الدخول الي مؤسسة بن زايد عبر الشبكة العنكبوتية.
- اضغط علي طلب منحة حج الموجود في الخيارات المتواجدة أعلي الصفحة الرئيسية.
- سيظهر لك خانة، عليك بكتابة رقم جوالك بها لتصلك رسالة التقديم.
شروط قبول طلب الالتحاق ببرنامج زايد للحج
قامت مؤسسة زايد الخيرية بتحديد ست شروط أساسية يتطلب توافرها في الشخص مقدم الطلب حتى يتم قبول طلبه، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- يشترط أن يكون مقدم الطلب من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يشترط أن لا يكون قد سبق وقام بأداء فريضة الحج.
- أن يكون مقدم الطلب من ذوى الدخل المحدود.
- أن يكون مقدم الطلب ذو صحة جيدة وقادر على أداء جميع مناسك الحج.
- ضرورة توفير محرم للسيدات من هم دون ٤٥ عام.
- أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن ٤٠ عام.
- توفير صورة رسمية من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.
- تقديم صورة من جواز السفر بشرط أن يكون ساري المفعول.
- توفير مستند رسمي يثبت الراتب أو الدخل الشهري لمقدم الطلب.
- توفير صورة رسمية من شهادة الراتب في حالة إن كان الشخص من المتقاعدين.
- توفير صورة رسمية من خلاصة القيد.
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