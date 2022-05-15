موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو 2022 .. موعد نزول راتب المؤسسة العامة للتقاعد مايو

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عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو 2022، حيث يعد هذا السؤال واحد من ضمن الأسئلة البارزة في أذهان المتقاعدين في المملكة العربية السعودية في كل شهر، وذلك لأن يحصلون على الموعد الذي يتم فية صرف فية راتب المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والتي تقدمة للمواطنين المتقاعدين على المعاش في كل شهر كدخل ثابت لهم.

رواتب المتقاعدين شهر مايو 2022

تعمل المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية على صرف راتب التقاعد في يوم ثابت شهرياً، حيث يتم إيداع الرواتب في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الميلادي ولكن في بعض الأحيان قد يتم تغير موعد الصرف بناء على العطلات الرسمية والأجازات في المملكة، وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد أيضاً مجموعة من الخدمات الرقمية للمتقاعدين من خلال موقعها على شبكة الأنترنت.

شروط صرف راتب التقاعد

يوجد العديد من الشروط التي قامت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية بوضعها من أجل إن يتم صرف راتب التقاعد حيث إن تلك الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

إن يكون عمر المتقدم الراغب في الحصول على المعاش ستون عاماً على الأقل.

إن يكون قد عمل لمدة 25 سنة في أحد المؤسسات العامة أو الخاصة في المملكة العربية السعودية.

يجب إن تكون أقصر مدة قضاها في المنصب 120 شهراً.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو 2022

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد بإنة سيتم إيداع الراتب في يوم 24 شوال 1443، والذي يوافق 25 من شهر مايو 2022 لجميع المتقاعدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، ويمكن للمتقاعدين القيام بالاستعلام عن راتب التقاعد من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة على شبكة الأنترنت عبر القيام بالأتي: