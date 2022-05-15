رابط تقديم حرس الحدود رجال 1443 عبر أبشر للوظائف jobs.sa والشروط المطلوبة للتسجيل

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رابط تقديم حرس الحدود رجال 1443، قد يبحث الكثير من الرجال في المملكة العربية السعودية الراغبين بالالتحاق بالعمل العسكري في المملكة عن طريقة وخطوات التقديم في وظائف قوات حرس الحدود التي قامت بالإعلان عنها، وذلك لأن يتقدم لها عدد من الرجال من أجل الألتحاق في كافة الوظائف التي تقدمها المديرية في مختلف القطاعات الخاصة بها.
تقديم حرس الحدود رجال 1443
قامت المديرية العامة لحرس الحدود بالإعلان عن فتح باب التقديم في القوات الخاصة بها من خلال موقع منصة أبشر للوظائف بداية من يوم السبت الموافق 14 مايو 2022 وحتي يوم الخميس الموافق 18 شوال 1443 والذي يوافق 19 مايو، وقد أوضحت المديرية بإن الوظائف المعلن عنها ستكون في مناطق “المديرية ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجازان وعسير وتبوك، والحدود الشمالية”.
شروط التسجيل في حرس الحدود
وضعت المديرية العامة لقوات حرس الحدود في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل الالتحاق بالوظائف الخاصة بها، حيث إن تلك الشروط تتلخص في النحو التالي:-
- يجب إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية ومن أبويين سعوديين.
- يشترط إن يكون حسن السير والسلوك.
- إن يكون غير عامل في أحد القطاعات العامة أو الخاصة بالمملكة.
- يجب إن لم يتم فصلة من أحد القطاعات العسكرية.
- يشترط إن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- ينبغي إن يكون المتقدم لائق طبياً.
- إن لا يقل عمرة عن 18 عاماً.
رابط تقديم حرس الحدود رجال 1443
أوضحت المديرية بإن التقديم على الوظائف الخاصة بها سيكون إلكترونياً، من خلال موقع منصة أبشر للوظائف، حيث إن ذلك يكون من خلال القيام بالتالي:-
- الانتقال إلى موقع منصة أبشر للوظائف على شبكة الأنترنت.
- تقوم بتسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الوظائف المتاحة.
- بعد ذلك تقوم باختيار منها وظائف حرس الحدود.
- الضغط علي زر التقديم.
- تكتب أسم المتقدم ثم رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- بعد ذلك كتابة البيانات الشخصية الخاصة به في المربع المخصص لذلك.
- الضغط علي زر التقديم.
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