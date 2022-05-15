عروض هايبر بنده السعودية على الجوالات وخصومات مميزة

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عروض هايبر بنده على الهواتف النقالة الذكية

متوفر هاتف هواوي نوفا 9 إس إي + 8 جيجا بايت بسعة 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بشريحتين إتصال باللون الأزرق.

متاح هاتف نوكيا بلس سي 01 بسعة تخزين 16 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بشريحتين إتصال باللون الأسود.

تخفيض على هاتف شاومي ريدمي نوت 11 + 4 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي مزود بشريحتين إتصال باللون الأزرق.

خصم على هاتف لينوفو كاي 14 بلس + 4 جيجا بايت بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود ومزود بشريحتين إتصال.

متواجد هاتف نوكيا سي 30 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بثلاثة ألوان مزود بشريحتين إتصال.

خصم كبير على هاتف سامسونج أي 52 إس + 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر بأربعة ألوان رائعة.

متوفر هاتف سامسونج أي 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق ومزود بشريحتين إتصال.

متواجد هاتف لينوفو كي 14 + 2 جيجا بايت بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الفضي واللون الأزرق ومزود بشريحتين إتصال.

يوجد هاتف زد إي بليد أي 31 بلس + 2 جيجا بايت بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي ومزود بشريحتين إتصال.

متوفر هاتف سامسونج أي 02 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام متوفر بأربعة ألوان جذابة ومزود بشريحتين إتصال.

متاح هاتف سامسونج أي 03 + 2 جيجا بايت بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق وباللون الأسود ومزود بشريحتين إتصال.