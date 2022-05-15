متابعة الطلب منصة إحكام وطريقة تسجيل الدخول للمستخدمين

نوضح طريقة متابعة الطلب منصة إحكام الإلكترونية الخاصة بتملك العقار في المملكة، وتلك الخدمة سنتعرف عليها بعد شرح طريقة التسجيل في منصة إحكام، وتقديم الطلب لإتمام عملية التملك يكل سهولة ويسر، بالاعتماد على الخدمة الإلكترونية المتوفرة عبر شبكة الإنترنت، ويمكن تنفيذها من المنزل وفي أي وقت من غير الحاجة إلى الذهاب للمكاتب أو الإدارات التي تقدم الخدمة وتقديم الطلبات الورقية وإضاعة الوقت والمجهود في تنفيذ الطلب، وتلم المنصة تتبع الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية، وقد تم تقديمها في إطار تنفيذ خطط التحول الرقمية للحكومة والتعاملات الحكومية، لتسهيل الحصول على الخدمات أمام المواطنين والمقيمين.

خطوات متابعة الطلب في منصة إحكام

للمستفيدين من الخدمة، يمكن متابعة طلي تملك عقار في منصة إحكام بعد تنفيذ الخطوات المرفقة، والتي قامت المنصة بالكشف عنها منذ إطلاقها، حتى يتم التعرف على ما تم اتخاذه من إجراءات نحو هذا الطلب وهل تم رفضة وما سبب الرفض.

أول الخطوات نقوم بتسجيل الدخول على رابط منصة إحكام التابعة إلى هيئة عقارات الدولة.

قم بتسجيل بيانات الدخول للمستخدم من حيث الاسم وكلمة المرور.

قامة الخدمات الإلكترونية صم قائمة طلباتي.

تسجيل البيانات المطلوبة للاستعلام وتكون متمثلة في رقم الطلب.

البحث وستظهر نتيجة الإجراء والحالة التي عليها الطلب.

يمكن متابعة الطلب والاستفسار عن طريق الاتصال على الرقم 92035544 .

طريقة التسجيل في منصة إحكام

أطلقت هيئة عقارات الدولة منصة إحكام الإلكترونية، وهو من المنصات الرقمية الحديثة التي تقدم الكثير من الخدمات للمستفيدين من تلك العقارات، وكما هو الحال في غيرها من المنصات كمنصة أبشر، يجب تسجيل الدخول وإنشاء حساب للمستخدم إن كامن تلك أول مرة يتعامل فيها مع المنصة، وخطوات تسجيل دخول منصة إحكام سهلة سوف نتعرف عليها:

قم بالبحث في محرك البحث الذي تستخدمه عن رابط منصة إحكام هيئة عقارات الدولة.

قم بالدخول على المنصة ثم اختيار تسجيل الدخول.

عند طلب إنشاء الحساب سيتم طلب إدخال البيانات الشخصية والتواصل

قم بتسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

الضغط على تسجيل لإنشاء الحساب.

بعد التسجيل وتفعيل الحساب والتحقق يمكن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة إحكام هيئة عقارات الدولة.