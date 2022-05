مقتنيات باهظة الثمن ولم يمتلكها احد من أمراء المملكة سوى الأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود.. اتفرج الصور !

انت الان تتابع خبر مقتنيات باهظة الثمن ولم يمتلكها احد من أمراء المملكة سوى الأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود.. شاهد الصور ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعد الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، أغنى الرجال في الأوسط، بثروة تقارب 20 مليار دولار، وهو مدير مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومديرها التنفيذي.

تميّز بخطى ثابتة في مجال العقارات والبناء أيضاً، قبل أن يقوّي الحقل المصرفي ثروته.

أهم مقتنيات الأمير السعودي الوليد بن طلال :

• رولز رويس فانتوم: أبواب السيارة مزيّنة بخشب السنديان، وأجهزة تلفاز أل سي دي، ومكيّفات للمقاعد الأمامية والخلفية بأجهزة تحكم عن بعد. تصميم السيارة الفاخر مثالي ليكمِّل صورته وطراز حياته.

[ما هي أهم مقتنيات الأمير الوليد بن طلال؟]

• السيارات الرياضية: يمتلك عدداً من لامبيرغيني وفيراري. في الحقيقة لدية أكثر من 300 سيارة، بمجموعة تفوق ما قد نمتلكه في حياتنا كلها. إن امتلاك حسناء حمراء بمحرك رنان، هو أقصى ما يتمناه عاشق السيارات.

[ما هي أهم مقتنيات الأمير الوليد بن طلال؟]

• مرسيدس بينز أس أل 600: بعد حصوله على السيارة السابعة والثلاثين، قرر الأمير أنه بحاجة إلى شيء خاص يميّز سيارته الثامنة والثلاثين، لذا اشترى مرسيدس بينز يلفها الماس بالكامل.

أضيفت بعض كريستال شواروفسكي لمزيد من اللمعان. كُشف عنها في دبي خلال الاحتفال بالذكرى السنوية لمرسيدس.

[ما هي أهم مقتنيات الأمير الوليد بن طلال؟]

• دوكاتي: لقد أعجب الأمير بتصميم مرسيدس الماسي إلى درجة أنه كرر الطلبية نفسها لكن هذه المرة في الدراجات النارية حيث كلفت الدراجة نحو 4.8 ملايين دولار.

[ما هي أهم مقتنيات الأمير الوليد بن طلال؟] • منتجع المملكة: يمتلك عدة منتجعات وفنادق، من تورونتو إلى باريس وسيشل ودبي.

كما يمتلك أو له أسهم في علامات فندقية مثل موفنبيك وفيرمونت وفورسيزنز، بالإضافة الى منتجع المملكة في الرياض.

يتميّز المكان بثلاث بحيرات كبيرة وحدائق متميزة. هنا يرفّه الأمير عن ضيوفه مثل خلدون المبارك مدير شركة مبادلة التطويرية في دبي التنفيذي، وبيل غيتس من مايكروسوفت، ومسؤولين برلمانيين من بلدان مختلفة، وغيرهم من الشخصيات الهامة.

[ما هي أهم مقتنيات الأمير الوليد بن طلال؟]

• قلعة كاستاغنيتو: اشترى الأمير هذا المنزل على هضاب تورين الإيطالية عام 2009 بمساحة 21.528 قدماً مربعاً، على أرض بمساحة 173 فداناً. يتميّز المكان بمزرعة ومنزل للناطور وعدة بساتين ومساكب للخضار وشرفات للزهور ودفيئة عتيقة الطراز. يستخدم منزله هذا كلما قرر زيارة أوروبا الجنوبية.

[ما هي أهم مقتنيات الأمير الوليد بن طلال؟]

• واحة المملكة: تختلف عن منتجع المملكة، إنها منتجع فاخر رغم أن الأخير فاخر أيضاً. فيها بحيرة ضخمة وحديقة حيوان خاصة.

• يخت المملكة 5 كي آر الجديد: سمّاه تيمناً باسم شركته الاستثمارية وكي وآر هما الأحرف الأولى من أسماء أولاده. لديه يخت قديم بطول 282 قدماً يسمّى 5 كي آر استُخدم في فيلم بوند "Never Say Never Again". اليخت مزود بسينما ومهبط مروحيات وبركة سباحة وغرف للضيوف، إنه ثالث أكبر يخت في العالم وسيتسلمه في 2014.

[ما هي أهم مقتنيات الأمير الوليد بن طلال؟]

• طائرات خاصة: يمتلك الأمير هوكير سيديلي 125، طائرة متوسطة تعمل بمحركات فايبر توربوجيت من رولز رويس. إنها نموذج محدود مخصّص لقلة من الأثرياء والمشاهير. كما اشترى بوينغ 747 مجهزة بعرش وغرفتي نوم وطاولة بأربعة عشر مقعداً. ثمة 11 مضيف طيران قادمين من بلدان مختلفة لخدمته. وباع أخيراً طائرة إيرباص 380 قبل أن يتسلمها.

[ما هي أهم مقتنيات الأمير الوليد بن طلال؟]