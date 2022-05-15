نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 لهذا الشهر مايو 2022 راتب المؤسسة العامة للتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 أصبح محل بحث مكثف من قبل الكثير من مستحقي راتب التقاعد 1443، راتب المؤسسة العامة للتقاعد لشهر مايو 2022، فقد ازداد البحث مع اقتراب موعد نزول الراتب في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، وتحرص المؤسسة العامة للتقاعد في توفير قاعدة البيانات المطلوبة حتى تتمكن وزارة المالية من توفير راتب التقاعد في الموعد المحدد، كما أن الحكومة داخل المملكة العربية السعودية تولي الرواتب بشكل عام وراتب التقاعد بشكل خاص اهتمام كبير، لذلك يتم تحديد وتثبيت مواعيد الرواتب بحيث تكون معلومة للجميع كل شهر.

وكما هو معلوم لدى المستحقين لراتب التقاعد فقد تم تثبيت موعد الصرف كل شهر، وتم تثبيت الموعد ليوافق اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي لذلك نجد هناك عملية بحث كبيرة الآن من قبل المستفيدين مع اقتراب موعد الصرف، ويتم صرف رواتب المتقاعدين ممن استوفوا جميع الشروط، وسوف نقدم لكم من خلال السطور القليلة القادمة موعد نزول رواتب التقاعد مدني وعسكري رواتب المؤسسة العامة للتقاعد، وكذلك سوف نترك لكم عداد تنازلي يوضح موعد نزول الراتب لحظة بلحظة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443

تحرص وزارة المالية كل الحرص على تثبيت مواعيد صرف الرواتب في السعودية، بحيث يكون معلوم للجميع موعد صرف الرواتب دون بحث، لكن قد يتم تغير موعد الصرف في حال صادف يوم الصرف عطلة رسمية داخل المملكة، ولو حدث ذلك يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم، لكن في الغالب يتم صرف الراتب في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2022

من المقرر أن يتم إيداع المبالغ الخاصة برواتب المتقاعدين في حساباتهم البنكية يوم الأربعاء بتاريخ 24\10\1443 الموافق 25\05\2022. وعلى الجميع التأكد من رصيده ونزول الراتب في هذا الموعد. كما يجب الالتزام التام بتحديث البيانات باستمرار حتى لا تحدث أي مشكلة خاصة براتب التقاعد.

عداد نزول راتب المتقاعدين لشهر رمضان 1443

متى ينزل رواتب المتقاعدين وشروط الاستحقاق

يشترط أن يقضي المستحق لمعاش التقاعد المدة القانونية التي تسمح له باستحقاق راتب التقاعد. وتكون هذه المدة القانونية 120 شهراً على رأس العمل. وإن لم يصل لهذه المدة فمن الممكن أن يقوم بشراء مدة اعتبارية. بشرط أب يكون قد أمضى 60 شهر على رأس العمل. والمدة الاعتبارية هذه بحد أعلى 5 سنوات أو المدة المكملة ل120 شهر أيهم أقرب.