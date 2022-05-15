نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى توزيع أرباح الراجحي 2022 وسعر السهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ الكثير بالتساؤل عن متى توزيع أرباح الراجحي ٢٠٢٢، حيث يقدم بنك الراجحي خدمة توزيع أرباح الأسهم للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودي تداول، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم بعض المعلومات المهمة عن تاريخ توزيع أرباح مصرف الراجحي لعام ٢٠٢٢ فتابعونا في السطور القادمة.

متى توزيع أرباح الراجحي ٢٠٢٢

الجدير بالذكر أن البنك قد قام بتوزيع الأرباح للعام الماضي في شهر يوليو وذلك بالإضافة للأرباح المجانية والتي بلغت ١٥ مليار ريال سعودي وكان الغرض من ذلك هو زيادة رأس المال لدى البنك ليصل إلى ٦٠ ٪، مع العلم أن سعر سهم الراجحي قد نال زيادة غير عادية عن ذي قبل، حيث بلغ ١٦٩,٩٠ ريال سعودي حيث يعتبر ذلك هو أعلى سعر شهدته الحصة منذ بداية دخولها السوق المالية السعودية، علمًا بأن مصرف الراجحي لم يقوم بالإفصاح عن ميعاد توزيع الأرباح لهذه السنة، أما بالنسبة لمجلس إدارة البنك فقد قال أنه من الممكن أن يتم توزيع الأرباح في النصف الأخير من عام ٢٠٢٢

مميزات خدمة توزيع الأرباح في مصرف الراجحي

ذكرنا لكم في الأسطر السابقة متى توزيع أرباح الراجحي ٢٠٢٢، والآن نقدم لكم مميزات خدمة توزيع مصرف الراجحي للأرباح وهي تكون:

يقوم البنك بسداد المدفوعات الخاصة بأصحاب الحسابات، أو من هم لا يملكون أي حساب مصرفي بمكتب الفرع إن كان (فردي أو متعدد).

يتم الاستفادة من فروع مصرف الراجحي البالغ عددها ٥٩٩ فرع على مستوى المملكة العربية السعودية.

تعد تلك العملية هي عملية تسوية حيث تلائم المدفوعات التي تم تعليقها.

من الممكن الاطلاع على جميع التواريخ والمعلومات الخاصة بالمدفوعات التي تم تنفيذها.

يتاح عرض السجلات الخاصة بالمساهمين المحدثة.

كما يتم تقديم فريق للدعم يعمل على مدار ٢٤ ساعة في اليوم ، وعلى مدار الأسبوع.

رقم الاتصال بمصرف الراجحي

يستطيع العميل أن يقم استفساراته الخاصة ببيع أو شراء الأسهم وذلك عن طريق الاتصال على الأرقام الخاصة بمصرف الراجحي وهي: