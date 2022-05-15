كيف اطلع صرافة الراجحي من الجوال

يتساءل الكثيرون عن كيف اطلع صرافة الراجحي، حيث يعتبر مصرف الراجحي من أحد أهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية، ويتمتع بعدد كبير من العملاء المميزين الذين يستفادون من الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي والذي يعمل جاهداً على تطويرها حتى يستطيع كشب أكبر عدد من العملاء، لذا سوف نقدم لكم اليوم كيف اطلع صرافة الراجحي بالخطوات البسيطة فتابعونا في السطور القادمة.

كيف اطلع صرافة الراجحي

يتم استخراج صرافة الراجحي لكل العملاء الجدد عن طريق رقم الهوية الشخصية للمواطن ولا حاجة لأي أوراق أو مستندات غيرها فقط يتم إتباع الخطوات التالية:

طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجوال

نقدم لكم كيف اطلع صرافة الراجحي من خلال رقم الجوال الخاص بك بالخطوات التالية:

أولاً يتم الذهاب إلى جهاز الخدمة الذاتية.

بعد ذلك يتم النقر على طباعة بطاقة بنكية جديدة.

ثم يتم اختيار بطاقة صراف الراجحي من بين خيارات البطاقات الموجودة

يجب كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي ورقم الجوال.

بعد ذلك يتم الانتظار بعض الوقت حتى تصلك الرسالة النصية على الجوال.

يتم كتابة الرمز الذي تم إرساله إليك، ثم يتم تأكيد البصمة في المكان المخصص لها في الجهاز.

يتم الانتظار إلى أن يتم صدور البطاقة الجديدة وتفعيلها.

استخراج بطاقة صراف الراجحي من الإنترنت

كيف اطلع بطاقة صرافة الراجحي بواسطة عن طريق الإنترنت فقط يتم إتباع الخطوات الآتية: