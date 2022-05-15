نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في تكافل الطلاب 1443 takaful.org.sa وشروط التسجيل في تكافل في المقال التالي
طريقة التسجيل في تكافل الطلاب 1443، من ضمن المشروعات والخدمات الكبيرة والكثيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة أكبر عدد ممكن من الأسر السعودية لسد احتياجاتهم ومساعدتهم في أعباء الحياة، ومن أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية بمشاركة مع وزارة التربية والتعليم بتأسيس مؤسسة تكافل الطلاب لمساعدة أولياء الأمور في تلبية احتياجات الطلاب والطالبات المدرسية، حيث يقدم أكثر من 130 مليون ريال سعودي ويقدم الدعم لأكثر من 260 طالب وطالبة من جميع محافظات المملكة العربية السعودية، ولذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور عن طريقة التسجيل في برنامج تكافل الطلاب للحصول على الدعم.
خطوات التسجيل في دعم تكافل الطلاب 1443
يمكن لجميع أولياء الأمور التقديم في برنامج دعم تكافل الطلاب للحصول على المساعدة والدعم إذا توفرت لديك الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية، طريقة التسجيل هي:
- أولاً قم بالدخول إلى بوابة برنامج تكافل الطلاب.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة بوابة الطلاب.
- ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال البيانات المطلوبة.
- ثم قم بكتابة رمز التحقق في الخانة المخصص لها.
- من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة تكافل الطلاب، ثم النقر على تقديم الطلب.
- ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل الصحيح.
- قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.
- الموافقة على الشروط والأحكام المذكورة أمامك.
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.
شروط التسجيل في دعم تكافل الطلاب السعودي 1443
هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية لقبول طلب التسجيل في برنامج تكافل الطلاب، الشروط هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط ان يكون الأسرة من محدودي الدخل بحيث لا يزيد الدخل الشهري الثابت للأسرة عن 4000 ريال سعودي.
- يشترط انتظام الطالب بحضور المدرسة بشكل دائم.
- أن يكون المتقدم مسجل في التعليم العام.
- يدخل في البرنامج الطلاب الأيتام وأصحاب الإعاقة، كنا يستثني طلاب الصف الثالث الثانوي والمسجلين في محو الأمية.
- كما يشترط أن يكون المتقدم مسجل في برنامج تكافل الطلاب منذ بداية العام.
- رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل الطلاب.
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