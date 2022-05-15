انت الان تتابع خبر لـن تصدق .. كم تبلغ حصة الأمير السعودي الوليد بن طلال في موقع التواصل الاجتماعي تويتر؟!.. رقم صادم يفوق الخيال!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يـعـد سمو الأمير السعودي الوليد بن طلال احد اشهر الاغنياء في الشرق الأوسط والدول والعربية وأحد أثرياء العالم لثروته الكبيرة والطائلة والتي قدرت هذا العام بـــ 19.5 مليار دولار بحسب مجلة "بولمبرغ" للأعمال الأمريكية.

ومن ضمن ممتلكاته استثمر الوليد بـ 300 مليون دولار في تويتر عام 2011 في واحدة من أقوى منصات وسائل الإعلام الاجتماعية.

ويملك حاليا 4.9 في المئة من تويتر، وفقا لإيداع التنظيمي من قبل شركة مقرها سان فرانسيسكو في شباط/فبراير.