دعم ريف للعاطلين عن العمل في المملكة ومعايير الاستفادة من الدعم، يستفسر العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستفادة من دعم ريف للأفراد العاطلين عن العمل، وطريقة التسجيل، وصرحت وزارة الزراعة في السعودية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر توضح فيه جميع الأمور التي لها علاقة بذلك الأمر وذلك من أجل أن يتمكن المستحقون من الاستفادة من الدعم بكل سهولة، كما تطمح الحكومة في المملكة إلى تحقيق مبدأ الشمول المالي والنهوض بجميع قطاعات المملكة عن طريق هذه المبادرة، وكذلك تهدف إلى زيادة مستوى الإنتاج وذلك بهدف الوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وأيضا رفع الكفاءة العامة للمزارعين.

دعم ريف للعاطلين عن العمل في المملكة:

إن دعم ريف هو عبارة عن مبادرة من الحكومة السعودية والتي عملت على إطلاقها لتستطيع توفير المساعدات للمزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي، كما تسعى إلى تنمية وزيادة قدراتهم الإنتاجية وتشجيعهم على العمل، كما أن هذه المبادرة جاءت ضمن رؤية المملكة خلال عام 2030 م، والتي تسعى من خلالها إلى استهداف عدد من القطاعات الزراعية المهمة، وقامت الحكومة في المملكة بإنشاء منصة ريف لكي تتمكن من استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من دعم المنصة، وهذا حيث تعمل المنصة على تصفية الطلبات المقدمة إلكترونياً من حيث الأكثر استحقاقا لهذا الدعم، وذلك يتم ضمن الشروط التي حددتها الوزارة بهدف الاستفادة من الدعم، ووصول الدعم للمستحقين.

معايير الاستفادة من دعم ريف في السعودية: