نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي للوافدين الجديد واهم البنود التي تم تحديثها وشروط فسخ العقد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون العمل السعودي للوافدين والذي حدثته الحكومة السعودية لكي تحدد فيه العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والذي أضافت فيه بنود جديدة توضح طريقة سير العمل في جميع المؤسسات بين صاحب العمل والوافدين اليها للعمل، ويحدد القانون ايضا ماعليهم من واجبات، حرصا من المملكة العربية السعودية وضعت بعض التعديلات على قانون العمل السعودي للوافدين، كما وضحت وزارة العمل ايضا بنود الأجازة المرضية وذلك حتي تستقر بيئة العمل، والمحافظة علي حقوق كلا من الطرفين، حيث تعتبر السعودية من الدول التي تجذب العمال من مختلف دول العالم وفي جميع التخصصات المختلفة لذلك تسعي جاهدة للمحافظة على حقوق العمال الوافدين اليها من مختلف دول العالم. كما يمكنك التعرف أيضاً على ساعات العمل في القطاع الخاص 2022 بعد تنفيذ التعديلات وتوضيح نظام العمل الجديد.

قانون العمل السعودي للوافدين

تم وضع بعض القوانين الخاصة برخصة العمل، وقوانين رخصة الاقامة، وأيضا وضع التكاليف الخاصة وتكاليف الاستقدام وتحديد بنود عقود العمل، كما يوجد ايضا في البنود مكاتب الاستقدام وتعبر هذه هي القوانين التي تحكم العلاقة بين العامل الوافد والمؤسسات، التي سوف يعمل بها، وتم وضع هذه البنود من اجل الحفاظ علي حقوق الطرفين، وأيضا لكي تتجنب المملكة العربية السعودية حدوث أي مشكلة من الممكن ان تؤثر علي نظام العمل السعودي، تعرف أيضا على كيفية استخراج السيدات رخصة قيادة في السعودية

قانون العمل السعودي للوافدين

كما يضم قانون العمل السعودي مجموعة من البنود التي تهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات كلاً من الموظف وصاحب العمل. ومن أهم بنود قانون العمل الجديد في المملكة العربية السعودية مايأتي:

للعامل حق في اخذ يوم واحد كإجازة عارضة من أجل حضور ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه،أوفي حالة وفاة زوجه او أصوله او فروعه

أن يكون العامل تحت مسئولية صاحب العمل، والا يحتجز صاحب العمل راتب العامل الوافد، او جزء منه دون سند قانوني.

وكذلك أن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامة العامل. وألا يطلب منه العمل زيادة عن عدد ساعات العمل المصرح بها.

كما يجب أن يعطي صاحب العمل الوقت اللازم لممارسة كافة الحقوق والالتزامات المتفق عليها دون تخفيض في الاجور.

يجب علي صاحب العمل ابلاغ العامل بإجازته قبلها ب ٣٠ يوم.

أن يعمل صاحب العمل علي تسهيل العمل لتحقيق أحكام نظام العمل أمام الجهات المختصة.

يكفل قانون العمل بالقطاع الخاص للعامل نصف راتب عن كل سنه عمل بها إذا أمضي في خدمته المدة من سنتين إلي خمس سنوات، وراتب كامل لمن أمضي خمس سنوات عن كل سنة تعبتر مكافأة نهاية الخدمة. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للقطاع الخاص والحالات المستحقة للحصول على المكافأة.

شروط فسخ العقد

عند القيام بفسخ العقد فهناك بعض الشروط التي يجب أن يتم توافرها حتي يتم فسخ العقد وأهم هذه الشروط:

أن يكون العامل أثناء فترة التدريب، وأن يكون لم يُعين.

كما يجب أن يكون العامل قد قام بفعل غير مهني أو غير أخلاقي.

وكذلك أن يكون العامل قد غاب لمدة عشر أيام متتالية، أو عشرين يوما خلال السنة بدون ذكر السبب.

عند القيام بتسريب أخبار ومعلومات عن شركته.

استغلال الوظيفة لكسب أرباح غير مشروعة.

إذا لم ينفذ العامل كل بنود العمل المتفق عليها في العقد

في حالة قيام العامل بخطأ يتسبب في خسارة الشركة الأموال.

التعدي على الرؤساء سواء بالضرب أو بالتعدي اللفظي.

طريقة عمل عقد إلكتروني عن طريق منصة قوي

حيث إنه أصبح أمر ضروري لكل عامل تقديم نسخة من العقد الإلكتروني. ويمكننا عرض طريقة عمل العقد الإلكتروني كما يلي: