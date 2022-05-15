نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف المؤسسة العامة للري 1443 لحملة الثانوية والبكالوريوس التسجيل عبر رابط sio.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف المؤسسة العامة للري أصبح من أهم وأشهر الروابط التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل حملة الشهادة الثانوية العامة فيما فوق، من أجل التسجيل على عدد 31 وظيفة في عدة مدن سعودية، وفق ضوابط وشروط حددتها المؤسسة للراغبين في التسجيل على الوظائف، جاء ذالك من خلال إعلان الوظائف على الحساب الرسمي للمؤسسة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط التسجيل للوظائف، وأهم متطلبات الوظائف وشروطها.

يأتي إعلان المؤسسة العامة للري في إطار توفير الحكومة السعودية الوظائف للشباب في المملكة، للقضاء على ظاهرة البطالة بين الشباب المتعلم، وحددت المؤسسة شروط عامة للتقديم وخبرات يجب توافرها في راغبي شغل الوظائف، وسوف يبدأ تفعيل رابط وظائف المؤسسة العامة للري بداية من اليوم الأحد 15 مايو 2022.

تعلن #المؤسسةالعامةللري عن توفر #وظائف في بعض التخصصات بدء من اليوم الاحد 14 شوال 1443 ولمدة 7 أيام من خلال الرابط التالي: https://t.co/SAe9n8JwF9 pic.twitter.com/O1JlXxHBG5 — المؤسسة العامة للري (@siogov) تعلن #المؤسسةالعامةللري عن توفر #وظائف في بعض التخصصات بدء من اليوم الاحد 14 شوال 1443 ولمدة 7 أيام من خلال الرابط التالي: https://t.co/SAe9n8JwF9 pic.twitter.com/O1JlXxHBG5 — المؤسسة العامة للري (@siogov) May 15, 2022

موعد التسجيل في وظائف الري 1443

التسجيل يبدأ من اليوم الأحد 1443/10/14 الموافق 2022/05/15 ويستمر التسجيل مفتوح حتى يوم 2022/05/21 أي لمدة 7 أيام كاملة.

الوظائف المتاحة في المؤسسة العامة للري

أخصائي تخطيط إستراتيجي. محلل سياسات وتعرفة. مسئول جودة. مسئول إدارة البيانات. مدير برامج. مهندس سلامة. مهندس. مهندس صيانة. أخصائي تطوير تقنيات الري. محلل تخطيط المشاريع والتقارير. محلل نظم معلومات جغرافية. أخصائي تخطيط المشاريع التقنية. أخصائي قانوني. مسئول تخطيط. مصمم جرا فيكس. محلل ميزانية، مدقق داخلي مالي. محاسب، مسئول مشتريات ومناقصات. مسئول توظيف، مسئول رواتب. مسئول وثائق ومحفوظات. مسئول الشئون المالية والإدارية. فني مختبر، مراقب عمليات مدني. مساح. سائق معدات ومركبات.

أماكن العمل في الري

“محافظة الأحساء، الرياض، المدينة المنورة، القطيف، الأفلاج”.

رابط وظائف المؤسسة العامة للري

الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل sio.gov.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.

النقر على زر الدخول ثم الخدمات الإلكترونية.

تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك العلمي.

تسجيل البيانات المطلوبة للوظيفة.

النقر على إرسال الطلب.

الشروط العامة للتسجيل في وظائف المؤسسة العامة للري