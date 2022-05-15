نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز تاريخي لطلاب السعودية في ايسف 2022 isef في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاركت المملكة العربية السعودية بعدد خمسة وثلاثون طالباً من خيرة أبنائها ممثلين للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية ايسف ISEF ، وهذا من منطلق حرصها الدائم على النهوض بمستوى أبنائها الطلاب عن طريق مشاركتهم في المحافل والمسابقات العلمية الدولية على أعلى مستوى، وبالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

مراحل إنتقاء المشاركين في مسابقة ايسف

شاركت المملكة العربية السعودية الممثلة في وزارة التعليم في مسابقة ايسف 2022 بالولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق 35 طالب وطالبة من 11 إدارة تعليمية تم إختيارهم من بين 40 فائزاً في معرض العلوم والهندسة، والذي أقيمت فعالياتة بالمدينة المنورة مؤخراً، وتم إنتقائهم بناء على إختيار نخبة من الخبراء الأكادميين، والمدربين، والمحكمين، ضمن مراحل عديدة من التدريب للعمل على تحسين مهارات العرض والإلقاء لديهم، وإعدادهم للمنافسة بالمعرض.

وقد بدأت المملكة العربية السعودية مشاركتها بهذا المعرض منذ عام 2007، وتعد هذه هي المشاركة السادسة عشر على التوالي، وحصلت المملكة خلال هذه المشاركات على 53 جائزة كبرى، و 30 جائزة خاصة بمجموع 83 جائزة، وقد نافس المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في مجالات عدّة بمشاريع نوعية مثل الدواء والبيئة والذكاء الصناعي والطاقة المتجددة.

المشاركون في معرض ايسف

شارك هذا العام بالمعرض الدولي للعلوم، والهندسة آيسف 2022 أكثر من ألفين مشارك يمثلون مايزيد عن 85 دولة، بنسبة مشاركة محلية من داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 62%، ونسبة مشاركة 37% من دول أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية، منهم من حضر المعرض فعلياً بنسبة 67%، ومنهم من شارك إفتراضياً وكانت نسبتهم 33% من المشاركين.

جوائز المعرض

وقد حصد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في هذه المسابقة 22 جائزة، منهم 16 جائزة عالمية كبرى و 6 جوائز عالمية خاصة، مقارنة ب 8 جوائز في العام 2019 موزعين على مجالات مختلفة في الطاقة، والنباتات، والطب، والكمياء، والهندسة، وعلم المواد، والعلوم الإجتماعية، وعلوم الأرض والبيئة، وقد أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن القبول المباشر للطلبة الفائزين في الكلية التى يرغبون الإلتحاق بها تقديراً لتميزهم العلمي.