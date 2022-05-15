نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في خدمة فرجت الإصدار الثاني عبر منصة أبشر..والخدمات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في خدمة فرجت الإصدار الثاني عبر منصة أبشر لسداد المديونيات المالية من قبل وزارة الداخلية السعودية، حيث تعد تلك المبادرة من المبادرات التي أسعدت وسط كبير فى المملكة العربية السعودية، حيث حققت خدمة فرجت أهداف متعددة مع إكتمال عامها الثاني والتى قامت بسداد أكثر من 200 مليون ريال سعودي للمواطنين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية المحكوم عليهم فى قضايا مالية، والتى يتجاوز عددهم 3281 شخص سواء كان مواطن أو مقيم، لأكثر من 26 جنسية من خلال خدمة فرجت، لذا تعلن من جديد وزارة الداخلية السعودية اليوم عن إنطلاق المرحلة الثانية من خدمة فرجت والتى نوضح لكم من خلال هذا المقال المستفيدين من خدمة فرجت.

خدمة فرجت

تهدف خدمة فرجت إلي مساعدة المحكوم عليهم في قضايا مالية وخروجهم من السجن، بدأت تطبيق خدمة فرجت منذ زمن في المملكة العربية السعودية، ولكن تم تطوير الخدمة أكثر من مرة حيث يمكنك الآن التبرع بالمبالغ المالية إلي المسجونين المحكوم عليهم في القضايا المالية عبر الموقع الإلكتروني، وذلك عبر نظام أبشر الالكتروني حيث يتم إختيار المسجون المراد التبرع له.

طريقة التسجيل في خدمة فرجت

حيث يمكن لأي مواطن التسجيل فى خدمة فرجت وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية.

القيام بتسجيل البيانات المطلوبة مثل كلمة السر وإسم المستخدم.

التوجه إلي قائمة خدماتي، والضغط علي أبشر فرجت.

القيام بإختيار الشخص الذي تريد سداد الديون عنه.

ثم القيام بإختيار طريقة السداد الإلكترونية، والتسديد من خلال رقم الفاتورة التي تخص السجين.

المستفيدين من خدمت فرجت

أوضحت المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية أنها بدأت تنفيذ خدمة فرجت المرحلة الثانية مع الجهات الحكومية والوزارات المختلفة مثل مؤسسة النقد العربي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي أطلقت مؤخرا مبادرة تبرع تلك المبادرات التى تقوم بها المملكة العربية السعودية فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها أرجاء المملكة نتيجة إنتشار الوباء الجديد فيروس كورونا، كما أوضحت أن الإستفادة من تلك المبادرة يأتي من خلال التسجيل فى بوابة أبشر الالكترونية والتي تم الإشراف عليها من قبل وزارة الداخلية السعودية، كما أوضحت خدمة فرجت أن عدد المستفيدين من الخدمة 748 شخص، كان من بينهم 126 من المقيمين، وكان أيضا من بينهم 622 من السعوديين.، أما عن المبالغ المالية التي تم سدادها 68523127 ريال سعودى، ويأتي إنطلاق المرحلة الثانية من خدمة فرجت تزامناً مع إنطلاق المرحلة الثالثة الفحص الموسع لمواجهة فيروس كورونا.

شروط التسجيل في خدمة فرجت

هناك بعد الضوابط والإجراءات اللازمة للاستفادة من خدمت فرجت تمثلت في التالي:

يجب أن يكون المستفيد من الغارمين الذين لم يتمكنوا من السداد.

ينبغي أن يكون لديه حساب في منصة أبشر.

وجود إثبات لعدم قدرته على السداد.

خدمة فرجت الإصدار الثاني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الإصدار الثاني من خدمة فرجت محمل بالعديد من التحسينات والمزايا الغير مسبوقة عن الإصدار الأول لخدمة فرجت، حيث كانت فى بداية الأمر يتم دفع المبالغ المالية للأفراد الأكثر مساعدة، وذلك بعد معرفة ترتيب المحكوم عليهم بالقضايا المالية وذلك وفقاً لبيانات المسجونين من قبل عبر منصة أبشر، حيث تم بالفعل دفع مديونيات المواطنين والمقيمين فى الفترة الأخيرة، تسهيلاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على المواطنين والمقيمين تقوم بعمل مبادرة زكاتي، والعديد من المبادرات التي تخدم المجتمع السعودي، حيث كانت مبادرة فرجت التي تم إطلاقها مؤخرا للمرحلة الثانية أثر كبير عن فئات كبيرة فى المملكة التى تقاوم هذه الفترة حرب كبيرة على فيروس كورونا وذلك بالحد من التجمعات والقيام بوضع غرامات مالية كبيرة، على كل من يخالف تلك القرارات، لذا لن تنتهي مبادرات خادم الحرمين فى السعي وراء تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ولاسيما فى هذه الأيام المباركة والتى حقق إسعاد كبير لأهالي السجناء بالإفراج عنهم بعد مبادرة خدمة فرجت المرحلة الثانية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح طريقة التسجيل في خدمة فرجت الإصدار الثاني عبر منصة أبشر..والخدمات الجديدة.