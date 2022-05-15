نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع دروب للدورات المجانية | التسجيل للحصول على دورات مجانية بشهادات معتمدة 2022 droob.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موقع دروب للدورات المجانية، حيث زاد البحث عليها من قبل المواطنين والمواطنات المهتمين بتطوير مهاراتهم العملية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث إن تطوير المهارات العملية يؤدي إلى تحسين الإنتاجية في العمل وبالتالي تحسين المركز الوظيفي للموظف ومنه يتحسن دخل الموظف، وقد أدركت الدولة أهمية تطوير المهارات الخاصة بالمواطنين، ومن هنا أطلقت منصة دروب، وهي تعتبر من أحد المباردرات الخاصة بصندوق الموارد البشرية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تهمكم حيال هذا الموضوع، وكيف تسجلون، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

برنامج دروب للدورات

وقد أطلق صندوق الموارد البشرية برنامج دروب، وهو عبارة عن برنامج وموقع إلكتروني يتيح للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية الحصول على دورات تدريبية عملية بشكل مجاني للمسجلين، وهذا بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل السعودي.

وهذا البرنامج ليس بالجديد المناسبة، حيث إنه تم إطلاقه منذ حوالي 7 سنوات، وتعلن المنصة عبر حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تويتر” عن أحدث الدورات التي تطلقها، وتتيح لكل الاشخاص التسجيل عليها.

دورات مجانية بشهادات معتمدة 2022

وقد كان آخر الدورات التي أطلقتها المنصة في الفترة الأخيرة ما يلي:

تعمل في مجال الصرافة والتحويل؟ لتقوم بإنجاز مهامك تجاه العملاء بكفاءة عالية انضم لدوراتنا عبر منصة #دروب الإلكترونية الدورة الأولى:https://t.co/W08mHBjkIt الدورة الثانية:https://t.co/fbx6Tidwh0 pic.twitter.com/4u7C1hZY8B — هدف (@HRDFKSA) تعمل في مجال الصرافة والتحويل؟ لتقوم بإنجاز مهامك تجاه العملاء بكفاءة عالية



انضم لدوراتنا عبر منصة #دروب الإلكترونية



الدورة الأولى:https://t.co/W08mHBjkIt



الدورة الثانية:https://t.co/fbx6Tidwh0 pic.twitter.com/4u7C1hZY8B — هدف (@HRDFKSA) March 8, 2022

دورة تدريبية عن الصرافة والتحويل.

الإنتاجية والشخصية الفعالة.

التفكير التصميمي للحلول المبتكرة.

موقع دروب للدورات المجانية

وهذا بالطبع إلى جانب العديد من الدورات التدريبية الكثيرة في المنصة، ويتسائل العديد من المواطنين هل يتطلب دفع تكاليف للاستفادة من الدورات التدريبية على منصة دروب.

وقد أجابت بالفعل في أحد التغريدات عن هذا السؤال، حيث إن جميع المحتوى مجاني للمواطنين وتم دفع تكاليفه بالفعل من قبل “هدف”.

نسعد بالاجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة من عملاء منصة #دروب خلال الأسبوع الماضي https://t.co/VXwJ06Zatg pic.twitter.com/8FL2VvKPWi — هدف (@HRDFKSA) نسعد بالاجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة من عملاء منصة #دروب خلال الأسبوع الماضي https://t.co/VXwJ06Zatg pic.twitter.com/8FL2VvKPWi — هدف (@HRDFKSA) February 11, 2022

كما وقد تابعنا معكم أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1443، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

التسجيل في منصة دروب للدورات

وسنتابع معكم بالخطوات الصحيحة كيفية التسجيل في منصة دروب بكل سهولة ويسر، وهذا ما يمكنكم عمله عبر اتباع الخطوات التالية، فتابع معنا: