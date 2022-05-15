نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع دروب للدورات المجانية | التسجيل للحصول على دورات مجانية بشهادات معتمدة 2022 droob.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم موقع دروب للدورات المجانية، حيث زاد البحث عليها من قبل المواطنين والمواطنات المهتمين بتطوير مهاراتهم العملية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث إن تطوير المهارات العملية يؤدي إلى تحسين الإنتاجية في العمل وبالتالي تحسين المركز الوظيفي للموظف ومنه يتحسن دخل الموظف، وقد أدركت الدولة أهمية تطوير المهارات الخاصة بالمواطنين، ومن هنا أطلقت منصة دروب، وهي تعتبر من أحد المباردرات الخاصة بصندوق الموارد البشرية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تهمكم حيال هذا الموضوع، وكيف تسجلون، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.
برنامج دروب للدورات
وقد أطلق صندوق الموارد البشرية برنامج دروب، وهو عبارة عن برنامج وموقع إلكتروني يتيح للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية الحصول على دورات تدريبية عملية بشكل مجاني للمسجلين، وهذا بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل السعودي.
وهذا البرنامج ليس بالجديد المناسبة، حيث إنه تم إطلاقه منذ حوالي 7 سنوات، وتعلن المنصة عبر حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تويتر” عن أحدث الدورات التي تطلقها، وتتيح لكل الاشخاص التسجيل عليها.
دورات مجانية بشهادات معتمدة 2022
وقد كان آخر الدورات التي أطلقتها المنصة في الفترة الأخيرة ما يلي:
تعمل في مجال الصرافة والتحويل؟ لتقوم بإنجاز مهامك تجاه العملاء بكفاءة عالية
انضم لدوراتنا عبر منصة #دروب الإلكترونية
الدورة الأولى:https://t.co/W08mHBjkIt
الدورة الثانية:https://t.co/fbx6Tidwh0 pic.twitter.com/4u7C1hZY8B
— هدف (@HRDFKSA)
تعمل في مجال الصرافة والتحويل؟ لتقوم بإنجاز مهامك تجاه العملاء بكفاءة عالية— هدف (@HRDFKSA) March 8, 2022
انضم لدوراتنا عبر منصة #دروب الإلكترونية
الدورة الأولى:https://t.co/W08mHBjkIt
الدورة الثانية:https://t.co/fbx6Tidwh0 pic.twitter.com/4u7C1hZY8B
- دورة تدريبية عن الصرافة والتحويل.
- الإنتاجية والشخصية الفعالة.
- التفكير التصميمي للحلول المبتكرة.
موقع دروب للدورات المجانية
وهذا بالطبع إلى جانب العديد من الدورات التدريبية الكثيرة في المنصة، ويتسائل العديد من المواطنين هل يتطلب دفع تكاليف للاستفادة من الدورات التدريبية على منصة دروب.
وقد أجابت بالفعل في أحد التغريدات عن هذا السؤال، حيث إن جميع المحتوى مجاني للمواطنين وتم دفع تكاليفه بالفعل من قبل “هدف”.
نسعد بالاجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة من عملاء منصة #دروب خلال الأسبوع الماضي https://t.co/VXwJ06Zatg pic.twitter.com/8FL2VvKPWi
— هدف (@HRDFKSA)
نسعد بالاجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة من عملاء منصة #دروب خلال الأسبوع الماضي https://t.co/VXwJ06Zatg pic.twitter.com/8FL2VvKPWi— هدف (@HRDFKSA) February 11, 2022
كما وقد تابعنا معكم أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1443، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.
التسجيل في منصة دروب للدورات
وسنتابع معكم بالخطوات الصحيحة كيفية التسجيل في منصة دروب بكل سهولة ويسر، وهذا ما يمكنكم عمله عبر اتباع الخطوات التالية، فتابع معنا:
- انتقل إلى موقع دروب عبر الرابط droob.sa.
- اضغط على علامة القائمة بالأعلى.
- ثم انقر على زر إنشاء حساب.
- أدخل كافة البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب.
- بعد إنشاء الحساب الخطوات الموضحة في المقطع.
- اختر الدورات التي تريد التقديم فيها.
- تابع الدورة وبعد اتمامها ستحصل على شهادة معتمدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع دروب للدورات المجانية | التسجيل للحصول على دورات مجانية بشهادات معتمدة 2022 droob.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.