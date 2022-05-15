نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على دعم حافز بعد التعديل والإستفادة 15 ألف ريال وفرصة عمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على دعم حافز بعد التعديل والذي يقدم الدعم المالي للمواطنين في بداية يوم 5 من كل شهر ميلادي جديد وشمل هذا الدعم المواطنين الذين يعانون ضيق الرزق وعدم حصولهم على فرصة عمل حيث يقدم صندوق الموارد البشرية العديد من المزايا التي تخدم الملايين في كافة أنحاء المملكة وذلك وفقا إلي شروط الحصول على دعم حافز بعد التعديل الجديد.

حيث يتمكن المستفيدين من الحصول على دعم حافز الذي يصل الي 2000 ريال سعودي إذا توافقت مع المتقدم الشروط والضوابط التي نوضحها إليكم من خلال هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

شروط الحصول على دعم حافز

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عدة معايير وشروط واجب توافرها فى المواطنين الذين يرغبون في الانضمام الي حافز والتي جاء منها التالي:

أن يكون المتقدم للحصول علي دعم حافز صاحب جنسية سعودية. يجب أن يكون المواطن أو المواطنة السعودية المتقدمة للحصول علي دعم حافز تواجدها في المملكة بصفة دائمة. يجب أن لا يكون المتقدم للحصول على حافز طالب أو بأحد مراحل التدريب أو التعليم. يجب أن لا يكون المتقدم لديه دخل ثابت يوازي الدخل الذي يحصل عليه. يجب أن لا يكون المتقدم لديه اي نشاط تجاري يتحصل منه على دخل. يجب أن لا يكون المتقدم يعمل في أحد القطاعات الخاصة أو العامة. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام. يجب أن لا يكون المتقدم من المستفيدين من معاش التقاعد. يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام. يجب أن لا يكون المتقدم للحصول على دعم حافز قادر على العمل.

شروط الحصول على دعم حافز بعد التعديل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عبر موقعه الإلكتروني عن بعض التعديلات الجديدة في شروط الحصول على دعم حافز والتي تخص بشكل خاص الموظفين الذين انتهت علاقتهم بالعمل بسبب كان رفض أو انقطاع أو ما شابه ذلك، كما شملت التعديلات أيضا الشباب الذين تخرجوا من مراحل التعليم المختلفة، لذا نوضح لكم تلك الشروط والضوابط الجديدة والتي جاءت كالتالي:

يجب علي الموظفين الذين انتهت علاقتهم بأعمالهم الوظيفية ويرغبون فى التسجيل في حافز أن يمر عليهم على الأقل 3 أشهر بعد خروجهم النهائي من العمل.

أن يمر عليهم على الأقل 3 أشهر بعد خروجهم النهائي من العمل. يجب على الشباب من الجنسين الذين تخرجوا من مراحل التعليم سواء كان ثانوي أو جامعي أو ما فوق ذلك الإنتظار مدة 6 أشهر على الأقل قبل التسجيل في حافز، حيث لن يقبل أحد قبل هذه المدة.

الإنتظار 6 أشهر على الأقل للطلاب والطالبات الذين تركوا الدراسة فى أي مرحلة تعليمية، وكانوا لا يستحقون مكافأة من المملكة على التدريب أو الدراسة ويرغبون فى الانضمام الي حافز

الإنتظار 12 أشهر على الأقل للطلاب والطالبات الذين تركوا الدراسة فى أي مرحلة تعليمية، وكانوا يستحقون مكافأة من المملكة على التدريب أو الدراسة ويرغبون فى الانضمام الي حافز.

مقدار الدعم المالي المقدم من حافز البحث عن عمل

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف قيمة الدعم المالي المقدم للمواطنيين السعوديين المستفيدين من دعم حافز والذي يصل إلي 15 ألف ريال سعودي في العام، حيث يقسم دعم حافز على ثلاث مراحل والتي جاءت كالتالي:

المرحلة الأولى: يصرف دعم حافز في أول 4 شهور مبلغ مقدر 1500 ريال عن كل شهر من الأربعة. المرحلة الثانية: يصرف 1250 ريالاً سعودياً في الاربع شهور التالية عن كل شهر. المرحلة الثالثة: يصرف 1000 ريال سعودي عن كل شهر من اخر اربع اشهر فى العام.

ونظراً إلي بعض التساؤلات والاستفسارات من قبل المستفيدين حول معايير تغير دعم حافز نقدم لكم من خلال هذا الرابط أسباب إنخفاض دعم حافز والتي من أهمها تواجد دخل ثابت غير معلن بالإضافة إلي العديد من المعايير والضوابط الجديدة التي أكد عليها صندوق تنمية الموارد البشرية.

مميزات التسجيل في حافز

يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية العديد من المزايا للمواطن أو المواطنة السعودية المتقدمة في حافز والتي تشمل التالي:

يقدم حافز برامج تدريبية تأهل الشباب إلي سوق العمل.

برامج تدريبية تأهل الشباب إلي سوق العمل. يقدم حافز إعانات مالية للمواطنيين السعوديين الذين يجدون صعوبة في الحصول على فرص عمل.

إعانات مالية للمواطنيين السعوديين الذين يجدون صعوبة في الحصول على فرص عمل. يعمل حافز على تطوير مهارات وقدرات المواطنين.

على تطوير مهارات وقدرات المواطنين. يعمل حافز على تمكين الشباب للحصول علي الوظائف والمشاركة في مسارات التنمية.

رابط حافز للحصول على الدعم المالي

يقدم برنامج حافز مبالغ مالية إلي المواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط والمعايير لذا يمكنك التقديم من خلال رابط التسجيل في حافز والاستفادة من الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، كما يمكنك التعرف على خطوات التسجيل في حافز والذي يقوم بصرف هذا الدعم على عدة مراحل، والذي تم توحيد موعد صرف دعم حافز إلي اليوم الخامس من كل شهر ميلادي.

الحالات التي لا يصرف لها دعم حافز

أوضح صندوق الموارد البشرية هدف على عدم صرف دعم حافز إلي بعض الفئات والتي جاءت كالتالي:

عدم إلتزام المتقدم في حضور ورش العمل التدريبية.

تواجد فرص عمل مناسبة للمستفيد ولكن لا يرغب في العمل.

عدم التزام المستفيد بحضور الدورات التدريبية.

طريقة الإستعلام عن دعم حافز

يتمكن المواطنين السعوديين الإستعلام عن دعم حافز عبر إتباع عدة خطوات بسيطة والتى تتم عبر التالي:

الدخول على الموقع الرسمي طاقات .

. تسجيل البيانات الخاصة بالاسم وكلمة المرور.

القيام بالتحقق من الرمز المرئي المكون من حروف وأرقام.

الضغط على البرامج من القائمة الرئيسية.

إختيار برنامج حافز.

الضغط على تفاصيل الطلب والإستعلام عن إيداع دعم حافز، ونذكركم برابط التسجيل في حافز للمرة 3.

وصلنا معكم لختام شرح شروط الحصول على دعم حافز بعد التعديل والإستفادة 15 ألف ريال وفرصة عمل.