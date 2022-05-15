التعداد السكاني العد الذاتي بالسعودية 2022 وفق الهيئة العامة للإحصاء

التعداد السكاني العد الذاتي بالمملكة العربية السعودية للسكان والمساكن وهو أول تعداد بالمملكة منذ 12 عام مضت وكذلك هو التعداد الخامس في تاريخ السعودية، وقد لاقى الأمر دعوات بالمشاركة بعد أن تكاتف جميع المسؤولين بالمملكة لحث المواطنين على المشاركة لأهمية التعداد وأثره على تطور المملكة، وقد استهدف تعداد السكان بالسعودية كافة الأسر والأفراد والمواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة وأيضًا الموجودين خارج الممكلة بصفة مؤقته أقل من 12 شهر ليتم عدهم مع أفراد أسرهم، وقد خصصت الهيئة العامة للإحصاء أكثر من طريقة لانجاز تلك المهمة على أكمل وجه منها العد الإلكتروني عن طريق رابط التسجيل بالتعداد السكاني، والطريقة الثانية وهي العد الميداني، والطريقة الأخيرة هي محطات العد الذاتي حيث بإمكان المواطنين ملاقاة باحثي الجودة داخل المراكز التجارية أو مواقف السيارات وغيرها من الأماكن العامة.

خطوات التسجيل والتقديم في التعداد السكاني العد الذاتي بالسعودية 2022

إضافة لما سبق لراغبي التقديم في التسجيل بالتعداد السكاني 2022 اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا قيام راغب التقديم باولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة تعداد السكان في السعودية. كذلك القيام بإجراء عملية التسجيل من خلال النفاذ الوطني، ومن ثم القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. أيضًا النقر على خانة أنا لست روبوت ومن ثم إدخال رمز التحقق ، ثم النقر على خانة تسجيل الدخول. في النهاية القيام بمتابعة التعليمات الموجودة أمامك على الشاشة حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

أهم أهداف عملية تعداد السكان بالمملكة 2022

كما وجب الذكر بأن من أهم أهداف تعداد السكان في السعودية 2022 والتي يسعى لها القائمين على شؤون المملكة التالي:

أولًا من خلال قاعدة بيانات تعداد السكان يتم رسم خارطة سياسية واجتماعية واقتصادية تصب في صالح جموع المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى المملكة في كافة المجالات.

كذلك تلعب قاعدة بيانات التعداد السكاني دورًا هامًا في تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

كما تعمل قاعدة بيانات تعداد السعودية على مساعدة رواد الأعمال والقطاع الخاص بالمملكة في تطوير أعمالهم بما يتناسب ومصلحة الاقتصاد السعودي.

أيضًا يوفر تعداد السعودية متطلبات الباحثين والمسؤولين بالمملكة في الحصول على بيانات تساعدهم في تدشين الخطط التنموية بالمملكة .

في النهاية تساعد بشكل أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل أفضل والارتقاء بكافة المجالات بشكل تنافسي عالمي.

رواتب ومكافآت موظفي تعداد السعودية 1443

في الختام فعن رواتب موظفي التعداد السكاني وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية فهي التالي: