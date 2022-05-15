نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني للسعوديين ومبادرات التمويل السكني الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني للسعوديين التى كشفت عنه وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية مؤخراً طبقا إلى التعديلات الجديدة فى لائحة الوزارة التي ضمت العديد من المشمولين بالدعم السكني الجديد، حيث توفر الحكومة السعودية تسهيلات كبيرة لزيادة أعداد نسب التملك السكني لأبناء الشعب السعودي، فيما أوضحت عن الآلية التي يستطيع من خلالها المواطن السعودي التعرف علي قيمة الدعم السكني من خلال حاسبة الدعم السكني، لذا دعونا نتعرف سويا على شروط الدعم السكني الجديدة للسعوديين والغير سعوديين عبر موقعكم ثقفني وكذلك طريق التسجيل.

شروط الدعم السكني للسعوديين

أوضحت الوزارة أن شروط الدعم السكني ضمت أبناء المملكة العربية السعودية فقط ولم يثتثني من الجنسية غير أبناء وبنات الزوجة الغير سعودية التى تزوجت من مواطن سعودي، إضافة إلى أن يكون المستفيد له أسرة سعودية يبلغ من السن 25 عام، كما يجب أن لا يمتلك مسكن مسجل بإسمه فى اخر 5 سنوات، ولا يكون أحد من أفراد أسرته قد حصل على الدعم السكني من قبل.

مبادرة التمويل السكني

أفادت وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني عن العديد من مبادرات التمويل السكني والتي جاءت كالتالي:

مبادرات التمويل السكني للعسكريين.

مبادرة التمويل السكني للمدنيين.

مبادرات التمويل السكني لمنسوبي التعليم.

مبادرة التمويل السكني لتجديد المساكن.

مبادرات الأراضي السكنية المجانية الجديدة.

مبادرة دعم الأرامل والمطلقات.

مبادرات تحمل الضرائب والرسوم المضافة.

طريقة التقديم فى المبادرات السكنية

يستطيع المواطن السعودي الحصول على دعم سكني عبر التقديم على الموقع الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني سكني. القيام بالضغط على كلمة تسجيل الدخول. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. تسجيل بيانات الدخول الاسم ورقم الهوية. حجز المبادرة السكنية والتعرف على كافة التفاصيل.

منصات سكني الرقمية

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن إستقبال العديد من الإتصالات والإستفسارات عبر خدمات قنوات الإتصال المتعددة، وأوضح البرنامج الوزارة أنها استقبلت نحو 32 ألف عملية إتصال عبر الرقم الموحد خلال الأسبوع الماضي، كما استقبلت نحو 8080 طلب استفسار على موقع سكني التابع للوزارة، واستقبال نحو 2690 طلب اعتراض من خلال خدمة راسلنا.

الدعم السكني لغير السعوديين

كشفت موقع سكني النقاب عن المواطنين الغير سعوديين المستحقين للدعم السكني والأراضي السكنية والتى يمكنك الاطلاع عليها من خلال رابط دعم سكني الجديد، الجدير بالذكر أن لائحة وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية تنص فى بعض بنودها على استحقاق الابن والابنه والزوج والزوجة وفقاً لشروط الدعم.

من هم المستفيدين من الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان السعودية الفئات المستحقة للدعم السكني، حيث شملت هذه الفئات جميع السعوديين الذين ينطبق عليهم شروط لائحة الدعم السكني الذين لم يستفيدوا من الدعم السكني من قبل، وإليكم مواعيد صرف الدعم السكني.

إلى هنا وصلنا لختام شرح شروط الدعم السكني للسعوديين ومبادرات التمويل السكني الجديد.