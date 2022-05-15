برنامج التمويل السكني المدعوم بدون إيجار امتلك المسكن الآن بسداد 10% فقط

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عمر شويل - جدة برنامج التمويل السكني المدعوم بدون إيجار امتلك المسكن الآن من بنك الجزيرة بالمشاركة مع صندوق التنمية العقارية وبخطوات بسيطة يتحقق حلمك فى الحصول على المسكن المناسب لك، بهامش ربح منخفض وتمويلات كبيرة جداً يساعدك بنك الجزيرة عبر برنامج التمويلي السكني المدعوم فى الإستفادة بالمزايا والخدمات الجديدة، حيث يحتوي البرنامج على (برنامج القسط المرن، برنامج تخفيض الدفعة المقدمة، برنامج شراء الوحدات الجاهزة، برنامج البناء الذاتي)، دعونا نرى برامج التمويل السكني عبر موقعكم ثقفني فى الفقرات التالية.

يعد برنامج التمويل العقاري المدعون واحد من أهم التمويلات السكنية التي تصل قيمتها الي نصف مليون ريال سعودي متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

برنامج التمويل السكني المدعوم

يتكون برنامج التمويل السكني المدعوم الذي تقدمة مصرف الجزيرة السعودي من العديد من الخيارات التى يستطيع كل مواطن تنطبق عليه الشروط والمعايير والضوابط التقديم فى أي مبادرة من المبادرات المطروحة ونذكر لكم كل مبادرة من هذه المبادرات السكنية التى قد تساهم بشكل كبير فى الحصول على وحدة سكنية تتناسب وتتوافق مع ظروفك المالية.

1.برنامج القسط المرن

يمكنك الاستفادة من برنامج القسط المرن الذى أعلن عنه بنك الجزيرة فى العديد من الأمور حيث تستطيع الحصول على القرض العقاري السكني المدعوم إضافة أيضاً إلى وجود تمويلات أخري مثل (القروض الشخصية، بطاقات الائتمان والتمويلات العقارية الأخري) من خلال التغيير فى الأقساط الشهرية بكل سهولة ويسر، دون الانتظار إلى إنهاء كل قرض والآخر، الهدف من تغيير الأقساط هو المساهمة الفعالة مع العميل فى ظروفه المالية، مثلاً فى حالة كان العميل عليه بعض الالتزامات المالية خاصة به مثل شراء سيارة بالقسط أو اقساط أجهزة كهربائية وتنتهي هذه الأقساط خلال مدة محددة ويرغب العميل فى هذه المدة تقليل القسط الشهري للبنك هذا هو مضمون برنامج القسط المرن.

مميزات برنامج القسط المرن

الحصول على أكبر تمويل ممكن للحصول على المسكن الملائم إلى ظروفك الاقتصادية والاجتماعية مع تعديل تغيير الأقساط الشهرية كما تناسبك.

يمكنك الحصول على سيولة مالية لسد الأقساط الأولي.

تصل فترات السداد إلى 70 عام مع انتهاء اخر قسط متبقي.

يشمل هذا البرنامج برنامج مبادرات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

2. برنامج تخفيض الدفعة المقدمة

يتميز بنك الجزيرة بتقديم عروض وتخفيضات منها تخفيض قيمة الدفعة المقدمة من 10% إلى 5% لكي يستطيع المستفيدين الحصول على التمويل السكني المدعوم إلى 95% من قيمة الوحدة السكنية بشرط أن لا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية عن 800 ألف ريال حيث أن أقصي مبلغ التخفيض 40 ألف ريال سعودي، كما يقدم بنك الجزيرة القروض الشخصية الكبيرة التى تحقق مطالب الأسر السعودية.

3. برنامج الوحدة السكنية الجاهزة

يتميز برنامج شراء الوحدات السكنية الجاهزة بحصول المستفيد على مبلغ قد يصل إلى 8 مليون ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 30 عام، إضافة إلى بعض المزايا الأخري التى يقدمها بنك الجزيرة إلى ابناء المملكة العربية السعودية، حيث يعد برنامج التمويل السكني المدعوم أحد البرامج السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان التي يقبل عليها العديد من المواطنين السعوديين، كما قدم بنك الجزيرة مبادرة كفاية إيجار أحصل على المسكن بسداد 10% فقط.

مميزات شراء الوحدة السكنية الجاهزة

أوضح بنك الجزيرة العديد والعديد من المزايا المقدمة للراغبين فى شراء الوحدة السكنية الجاهزة والتى جاءت كالتالي:

مدة سداد الأقساط الشهرية تصل إلى 30 عام.

هامش ربح تنافسي.

تأمين مجاني على الوحدات السكنية مدي الحياة ضد الكوارث الطبيعية والحرائق.

إعفاء أسرة المستفيد من سداد قيمة الوحدة السكنية فى حالة حدوث لا قدر الله العجز أو الوفاة.

تمويل يصل إلى 90 % من قيمة الوحدة السكنية.

شروط شراء الوحدة السكنية الجاهزة

كشف بنك الجزيرة عن أهم 7 شروط للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة والتى جاءت كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يمتلك مسكن مسجل بإسمه. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام. أن لا يزيد عمر المتقدم عن 70 عام. مزاولة المهنة مدة 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي. مزاولة المهنة مدة 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص. اشترط بنك الجزيرة إن تكون المنتجات السكنية المتاحة التى تشمل (الفلل والشقق) تكون فى الحيز السكني ولا يزيد عمرها عن 20 عام.

نوجه عناية القراء الاعزاء أنه إمكان كافة المواطنين فتح حساب فى بنك الجزيرة بخطوات بسيطة للغاية عبر الموقع الإلكتروني اون لاين.

التمويل العقاري بقسط متغير

يمكنك الإستفادة بالتمويل العقاري بقسط متغير للحصول على (شقة سكنية، منزل، فيلا أو الحصول على قطعة أرض) والذى يتميز بالكثير من المزايا منها إمكانية التمويل للحصول على المسكن بهامش ربح تنافسي، وتمويل يصل إلى 5 مليون ريال بالإضافة إلى التأمين على المسكن ضد الأحداث الطارئة مثل الحرائق والزلازل وما شابه ذلك من الكوارث الطبيعية.

طريقة التواصل مع بنك الجزيرة

يتمكن العميل التواصل مع خدمة عملاء بنك الجزيرة من داخل المملكة العربية السعودية بالإتصال بالرقم التالي (8002440505) كما يتم الإتصال من خارج السعودية بالرقم التالي (966920006666) حيث يجهز بنك الجزيرة فريق عمل متكامل للرد علي تساؤلات المواطنين، كما يمكنك التواصل عبر صندوق بريد رقم 6277 جدة 21442، كما يستطيع العملاء زيارة اقرب فرع لبنك الجزيرة من الفروع المنتشرة بداخل المملكة العربية السعودية.

تنبيه هام: نذكركم السادة القراء الكرام اننا جاهزون للرد على جميع تساؤلاتكم في التعليقات أسفل هذا التقرير برنامج التمويل السكني المدعوم بدون إيجار امتلك المسكن الآن بسداد 10% فقط.