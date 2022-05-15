نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1444 للعام الدراسي القادم عبر موقع المؤسسة takaful في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1444 عبر موقع مؤسسة تكافل الخيرية الإلكتروني، وذلك بعد أن أوضحت المؤسسة رسمياً عن آلية تسجيل تكافل للطلاب للعام الدراسي القادم 1444هـ، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في للطلاب المحتاجين في برنامج تكافل للعام الجديد اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ الخامس عشر من شهر مايو 2022م الموافق لتاريخ الرابع عشر من شهر شوال لعام 1443هـ، ويستمر باب التسجيل في تكافل مفتوحاً لمدة ثلاثة أسابيع عن طريق تسجيل دخول تكافل الطلاب، ومن خلال المقال نوفر رابط موقع تكافل الطلاب للتقديم على برنامج تكافل لإعانة الطلاب المحتاجين.

رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1444

تختص مؤسسة تكافل الخيرية الرسمية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بدعم الطلاب المحتاجين بمدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إنشائها من أجل تقديم الدعم المادي والمعنوي للطلاب بغرض المحافظة على استمرار تحصيلهم الدراسي، وبذلك يكون برنامج تكافل الطلاب سبباً في نقل الطلاب المحتاجين من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء واليسر.

وتسعى مؤسسة تكافل بشكل مستمر إلى تحقيق الأهداف التي أُنشأت من أجلها، فهي تحظي على اهتمام القيادة الرشيدة من أجل مساعدة الطلاب المحتاجين من خلال تقديم دعم مادي على سبيل الإعانة، وتشتمل إعانة تكافل الطلاب على تقديم دعم مالي بشكل مباشر، وبرنامج الوجبة الغذائية وكسوتي وباقي البرامج الأخرى، ويتم تقديم الدعم بالشراكة مع بعض المؤسسات الحكومية مثل بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرهم.

وقد أكدت المؤسسة على أن برنامج تكافل الطلاب يشمل كافة الطلاب والطالبات السعوديين المحتاجين ومن في حكمهم بالمدارس المشمولة بالبرنامج، ويجب أن يكون التقديم على تكافل متضمناً موافقة الطالب أو ولي أمره، إلى جانب ضرورة التأكد من بيانات الجهات المختصة وتبادلها مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل مصلحة الطالب أو الطالبة، ومن يرغب في الحصول على رابط موقع تكافل الطلاب الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1444 (takaful.org.sa).

تسجيل تكافل للطلاب 1444

تم الإعلان من جانب العديد من المدارس عن فتح باب التسجيل في برنامج تكافل الخيري لدعم الطلاب المحتاجين للدعم المادي والمعنوي للعام الدراسي القادم، فمن يرغب في تسجيل ابنه في تكافل المدارس، فيمكنه ذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 14 شوال 1443هـ، ويجب على المتقدم بطلب التسجيل التأكد من انطباق الشروط ومراجعة المرشد الطلابي خلال أسبوعين من تاريخ اليوم.

آلية التسجيل في تكافل 1444

تقوم المدرسة متمثلةً في لجنة تكافل التابع لها الطالب بتعبئة استمارة التسجيل في تكافل بعد التأكد من حاجة الطالب، ولا يجوز تسليم استمارة التسجيل في تكافل للطالب أو ولي أمره وطلب إدخال البيانات بها من قبلهم، حيث يجب أن تقوم المدرسة بتعبئة الاستمارة للطالب بعد الحصول على موافقة الطالب أو ولي أمره، وقد أوجبت المؤسسة بضرورة المحافظة على سرية البيانات المسجلة للمحافظة على كرامة المستفيد عند الحصول على معلومة منه أو تقديم الخدمة له.

كما يجب على المدرسة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها العمل على التأكد من توجيه الإعانات المالية التي تقدمها المؤسسة للمستحقين الفعليين، كما يجب تحري الدقة عند إدخال المعلومات والبيانات حتى لا يتم حرمان أي طالب مستحق للإعانة التي تقدمها مؤسسة تكافل الخيرية، وقد وضعت المؤسسة أبناء الشهداء الراغبين في تسجيل تكافل على رأس أولوياتها، ويجب العلم أن تسجيل هذه الفئة من الطلاب لا يؤثر على المفاضلة أو النسبة المخصصة للمدرسة، ويتم حفظ صورة تثبت ذلك مع لجنة تكافل.

أما بالنسبة لأبناء المواطنات السعوديات من آباء غير سعوديين، فيتاح تسجيلهم أيضاً في برنامج تكافل بشرط تعبة اسم الأم كاملاً، إلى جانب إدخال سجلها المدني، ولا يستحق لدعم تكافل طلاب وطالبات مدارس محو الأمية، كما لا يستحق الدعم أي طالب يحصل على مكافأة أخرى من الوزارة مثل (طلاب تحفيظ القرآن الكريم – مكافأة الاغتراب – القرى النائية – التربية الخاصة ودار التوحيد ونحوها)، ويتم التقديم على تكافل من خلال اتباع رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1444 الرسمي المرفق.